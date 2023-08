´Nunca me burlé de 5 jóvenes desaparecidos´: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido este viernes a las críticas surgidas después de que respondiera con un "no oigo" y un chiste a las preguntas de los periodistas acerca de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

"Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación [...] Todo [fue] una mentira, una infamia [...] No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho", ha expuesto nada más iniciar su conferencia de la mañana.

"Todo una mentira, una infamia. Son capaces de todo, yo no. No somos iguales", ha mantenido. Y ha añadido: "No tengo por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento" Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El mandatario ha cargado también contra el bloque conservador y los medios "vendidos", quienes, en sus palabras, "dieron vuelo a esta calumnia".

En su intervención, ha asegurado que el Ejecutivo atiende el tema, y que hay un grupo de especialistas encargándose del caso.

La desaparición de cinco jóvenes el pasado viernes ha dado lugar a una trama protagonizada por la crudeza y las macabras imágenes difundidas sobre cinco jóvenes, que fueron reconocidos por sus familiares (de acuerdo a la Fiscalía).

En una fotografía aparecen amordazados y golpeados, pero vivos; y en el video que la acompaña, pueden observarse el terror: dos cuerpos, con playeras blancas, ensangrentados tirados en el suelo, y uno de los chicos obligado a golpear y acuchillar a otro al fondo.

Al finalizar su conferencia del miércoles, varios periodistas que se encontraban en Palacio Nacional preguntaron al presidente acerca de este suceso que ha conmocionado al territorio de Jalisco.

El mandatario respondió "no oigo", y contó un chiste de un hombre que fingía no escuchar a su esposa. "Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste", se ha excusado.





EL HALLAZGO

Los cinco chicos desaparecieron el pasado viernes en Lagos de Moreno, una localidad de cerca de 170.000 habitantes ubicada al noreste de Jalisco. Desde entonces, la información oficial ha aparecido a cuentagotas. Entre el lunes y el martes empezaron a difundirse en redes sociales las macabras imágenes.

En el video, aparecían unas letras superpuestas, en las que se leía "puro MZ", acompañada por un emoticono alegre con sombrero. Las iniciales hacen referencia a Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cartel de Sinaloa. Las zonas que limitan Jalisco con sus vecinos del norte es uno de los territorios de disputa entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, que mantienen la guerra abierta en la zona.

El Estado de Jalisco —que cuenta con 14.078 desaparecidos— ha vivido en los últimos meses con varios sucesos de esta índole ("sin precedentes", según las autoridades), algunos de ellos han dejado una clara huella de la violencia de los grupos criminales: la desaparición de otras ocho personas relacionada a un centro de operaciones clandestino en el área metropolitana de Guadalajara, el registro de un ataque con explosivos improvisados o la desaparición de cuatro mujeres en el municipio de Encarnación de Díaz —a unos 40 kilómetros de Lagos de Moreno— entre los días 27 y 28 de julio, de las que hasta el momento no se sabe nada pro el momento.