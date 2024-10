Senadora denuncia a Fernández Noroña por violencia política de género

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Campuzano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por violencia política en razón de género.

La legisladora argumentó que el senador de Morena se burló en redes sociales del episodio que ella vivió en la sesión del 11 de septiembre en la sede de Xicoténcatl, cuando accidentalmente se desabrochó su blusa frente a Fernández Noroña.

La coordinadora de la bancada panista, Guadalupe Murguía, refirió que un día después de esa sesión, el presidente del Senado publicó en su canal de Youtube GFNorona un video titulado "20 congresos estatales aprueban la reforma", donde supuestamente hizo comentarios sexistas y se burló de la senadora Campuzano.

"Este video ha sido publicado en diversas redes sociales, ha generado comentarios, múltiples comentarios sexistas, machistas y ofensivos por parte de los usuarios. Las expresiones que utiliza el senador Noroña para referirse al suceso constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género", aseguró.

Gina Campuzano recalcó que no se puede quedar callada porque entonces "no van a entender esos machos que no es aceptable ninguna violencia de ningún tipo, de ningún grado en contra de las mujeres".

Lamentó que Fernández Noroña haya tomado a risa lo sucedido. "No presidente, no es de risa la violencia en contra de las mujeres. (...) No es de risa que un jefe te acose. No es de risa que un macho te grite o te golpee. No es de risa que el presidente del Senado revictimice a una senadora que se le abrió la blusa en público. No es de risa que el presidente del Senado cometa violencia política de género".

En la queja presentada ante el INE, la legisladora panista solicita la inmediata suspensión del video de todas las plataformas digitales.