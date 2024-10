Abogado ofrece defender a Gustavo Macalpin tras despido en vivo

En los últimos días, el conductor Gustavo Macalpin, se ha convertido en tendencia en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde se observa cómo fue despedido durante una transmisión en vivo.

Como todos los días, el comunicador se encontraba dando las noticias en su programa "Ciudadano 2.0" en el canal 66 de Mexicali, cuando de pronto apareció el Director General del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, por lo que sin dudarlo el conductor lo saludo y le dio la bienvenida; sin pensar la noticia que le iba a dar.

"Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario [...] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", expresó el director.

La sorpresa fue evidente en el rostro del conductor, quien, pese a la difícil situación, mantuvo la compostura y se despidió del director sin perder la calma.

"Muchísimas gracias y a la orden", expresó.

El video de este despido rápidamente circuló en varias plataformas como X, donde algunos usuarios especularon que la razón detrás del despido injustificado estaba relacionado con comentarios que Macalpin había hecho en contra del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Sin embargo, tiempo después, Macalpin desmintió eso, pues aseguró que su despido se debió por cosas que el dueño ya traía "desde hace tiempo" y no por criticar al esposo de la gobernadora.

Este acontecimiento causó la indignación de varios de sus seguidores, e incluso de personajes de la farándula y la política nacional quienes reprobaron la acción de Luis Arnoldo Cabada. Uno de ellos fue Guillermo Pous, representante legal de varias celebridades como Aracely Arámbula.

A través de su cuenta de X, Pous compartió el video del despido y expresó su inconformidad con la forma en que se manejó la situación; por lo que escribió lo siguiente: "Por favor avisen a @GustavoMacalpin que la demanda laboral por despido injustificado y la civil por daño moral están listas para firmarse, la prueba más importante ya la tenemos."

Asimismo, compartió un segundo video, que muestra al director general del canal en medio de una entrevista, donde se le cuestionó si había sido la forma correcta en despedir a Gustavo, a lo que éste dijo: "No lo pude haber hecho en privado, y naturalmente es más sencillo. Pero yo le fui a manifestar mi alegría por su entrega en 6 años y medio. Le agradecí profundamente."

Ante esto, Pous escribió lo siguiente: "Por favor díganle a su 'asesor' que ya no lo deje enterrarse más..."