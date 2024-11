Se reúne Rosario Piedra con bancada de Morena

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 - 06:20 p.m.

La bancada de Morena se reúne en privado con Rosario Piedra, tras recibir indicaciones para apoyar su reelección como titular de la CNDH durante la sesión del pleno senatorial.

En el encuentro, Piedra estuvo acompañada por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, y el Presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Previamente, durante el mediodía, López Hernández había solicitado a sus compañeros de partido emitir su voto a favor de la permanencia de Piedra, decisión que se interpretó como una directriz procedente de Palenque, donde presuntamente se encuentra el ex Mandatario López Obrador.

El coordinador de la bancada de MC, senador Clemente Castañeda, expresó: "que viene más allá de Palacio Nacional es muy clara. Hay, digamos, no se están conteniendo los intentos de intervenir y de seguir ejerciendo el poder por parte de quien ya no despacha en Palacio Nacional y sí creo además que en el Senado hay muchos quedabién que están, sino recibiendo línea, intentando leer la mente del ex Presidente López Obrador. Así es que andan en esos ejercicios en lugar de andar preocupados por construir una alternativa que le sirva a las y los mexicanos".