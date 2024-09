Descartan negociar elección impugnada y reforma al PJ

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó una negociación entre Movimiento Ciudadano, Morena y el Gobierno federal donde involucraran la reforma al Poder Judicial y la elección impugnada al Gobierno del Estado, así como la de Guadalajara.

Lo que sí acotó el Mandatario es que la postura se limita al plano local; no responde, en cambio, por el actuar del senador campechano, Daniel Barreda, desaparecido de la votación en la Cámara alta, ni por la cúpula de MC.

"Nosotros no hacemos pactos con nadie, nosotros hacemos política de frente. Clemente (Castañeda) actuó con mucha dignidad, defendió a Jalisco. Ayer por la noche se ratificó nuestra postura con el voto del Congreso del Estado rechazando esta reforma. Que cada quien explique sobre sus actos", declaró ante medios de comunicación hoy en el Municipio de Tlajomulco.

El asunto del juicio de inconformidad morenista, el cual busca anular el triunfo de Pablo Lemus como Gobernador, ni siquiera es del interés de la Federación, aseguró Alfaro.

"Nosotros no hacemos esas cosas. Yo estuve con el Presidente de México hace un par de semanas y el tema ni siquiera salió, no se habló de nada de eso. No hay nada que negociar, Jalisco lo ganó Movimiento Ciudadano", reveló.

Ni pactos ni ataques. Aunque no ve margen para intercambiar favores, el Mandatario aseguró no bajarán la guardia si se trata de "defender a Jalisco".

"Los votos de los jaliscienses no se negocian, pero tampoco se pisotean. No vamos a permitir que nadie nos pisotee y, por supuesto, que jamás en toda mi carrera, en mi vida, he hecho una cosa de la que me avergüence y, mucho menos, hacer algo así", sostuvo Alfaro.

Asimismo, reiteró su disposición de trabajar junto a Claudia Sheinbaum, Presidenta electa del País, pero sin entreguismos.

"Nosotros estamos tranquilos, porque al final de cuentas queremos construir una relación de cooperación y de trabajo con la próxima Presidenta de México, pero también hemos mandado mensajes muy claros de que en Jalisco no se va a encontrar sometimiento", apuntó.

Enrique Alfaro asistió al último Informe de Gobierno de Salvador Zamora, Alcalde de Tlajomulco. Ahí utilizó la palestra para lanzar un llamado a defender contra la reforma al Poder Judicial al Estado y, desde aquí, a todo el País.