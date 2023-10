Purga en filas del PRI

Ciudad de México

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, ha hecho una demostración de su poder dentro del partido y ha ordenado la expulsión de militantes de viejo cuño que no se sometieron a su liderazgo y a otros que han colaborado con Morena y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la purga, consumada la noche del jueves, se fueron los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga. Estos políticos ya habían presentado su renuncia al partido a finales de agosto, inconformes con los manejos de Alito Moreno. Su salida no se hizo efectiva sino hasta ahora, no con una palmada en la espalda, sino con un azotón de puertas en el rostro. Tras la sesión del Consejo Político Nacional en la que se consumó la purga, Moreno les dedicó un mensaje. "La deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido; no hay peor castigo que el olvido de la militancia", dijo en un discurso.

También fue expulsado Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo y quien también tuvo desencuentros con Alito Moreno tras la elección del año pasado en la que el PRI perdió la gubernatura de ese Estado, que había retenido por más de nueve décadas. Alito reprochó a Fayad por no haber hecho lo necesario para ganar los comicios, y luego lo acusó de colaborar con Morena, que terminó por arrebatarles la gubernatura. Fayad rechazó los señalamientos y atribuyó la derrota a la mala operación política de la dirigencia nacional. La ruptura era clara. En julio, Fayad asistió a un evento de Movimiento Ciudadano (MC), partido que no aceptó sumarse al Frente Amplio, la alianza opositora forjada por Alito con el PAN y el PRD. A ese acto también acudió la senadora Ruiz Massieu, que ya había mostrado cercanía con MC.

El veterano diputado Jorge Carlos Ramírez Marín también ha sido echado del PRI. El legislador se distanció del partido luego de que le cerraran la puerta a sus aspiraciones de ser el candidato al gobierno de Yucatán en los comicios del próximo año. Entonces se acercó al Partido Verde, que aceptó postularlo. El Verde, un antiguo aliado del PRI, se volvió colaborador de Morena en ese sexenio y ha conformado el nuevo bloque oficialista, junto con el Partido del Trabajo.

Otros expulsados fueron el exsenador Eviel Pérez Magaña y la exdiputada federal Mariana Benítez Tiburcio, que hace unos días participaron en un acto de campaña en Oaxaca de Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena. La aspirante ha emprendido una gira a varios Estados en los que, para mostrar "unidad", ha sumado a políticos de otros partidos a su campaña presidencial. Benitez, actualmente diputada local en su Estado, fue subprocuradora en la Fiscalía de Jesús Murillo Karam, hoy acusado de tortura en el caso Ayotzinapa.

Marco Antonio Mena, exgobernador de Aguascalientes, también fue parte de la purga priista, lo mismo que el diputado federal Pedro Armentía —ya en las filas de MC— y la diputada local de Sinaloa Cinthya Valenzuela. "La lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza; ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar", dijo Alito Moreno tras la sesión del Consejo Político. "Quienes se han ido nos han hecho un favor, su partida nos va limpiando la casa; quienes están, tienen todo nuestro reconocimiento y absoluta confianza", añadió.

No se puede minimizar