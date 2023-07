Puedo pacificar al País, afirma Creel

Morelia, México .-Tras considerar que el crimen tiene sometido a México, Santiago Creel afirmó que puede pacificar al País mediante una estrategia de inteligencia, aplicación de la ley y combate a la impunidad.

El panista resaltó su paso por la Secretaría de Gobernación y cómo, coordinando al gabinete de seguridad, pudo bajar los índices de violencia hasta un 30 por ciento.

"A mí no me pasa lo que le ha pasado a López Obrador, ni lo permitiría. Cuando estuve yo en la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, el país estaba en orden, en paz.

"Se podía transitar por todas las carreteras; no había una línea de ferrocarril, alguna que estuviera tomada; el puerto de Lázaro Cárdenas era un puerto tranquilo, se podía descargar, todo lo que importa el país, todo lo que exporta; lo mismo ocurría en el puerto de Manzanillo", aseguró en conferencia de prensa en Morelia, Michoacán.

"Entonces, no vengo a aprender, soy una gente seria, y no soy alguien de ocurrencias. Vengo porque puedo, y puedo porque tengo la experiencia para poder pacificar al país", sostuvo previo a las reuniones con la militancia del PAN para recolectar firmas, a fin de elegir al responsable del Frente Amplio por México.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que con la imposición del orden y el combate directo a la impunidad podría reducirse la violencia.

"Quien cometa un delito, esa persona tiene que pagar por ello. Y esto tiene que ser ejemplar para que ese ejemplo pueda repetirse en todo el país, y el país poco a poco vaya a pacificándose, entrando al orden, porque para mí la ley es la ley y la Constitución hay que respetarla", remarcó.

Agregó que por su formación política está muy familiarizado con la seguridad pública, con la seguridad interior y con la seguridad nacional.

Consideró que al Presidente López Obrador no sólo no le importa el incremento de la violencia en varias zonas del País, sino que tampoco le da importancia a que el Estado mexicano no pueda llegar hacer frente al problema.

"Tampoco le importa el sistema de salud, ni le importa el sistema educativo, no le importan las instituciones y no le importa la ley", afirmó.

A pregunta de los periodistas sobre la situación de Michoacán, el diputado lamentó y condenó el asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas.

Consideró que el crimen del limonero es resultado de una política fallida y criminal de abrazos, que se ha expandido por todo el País y ha derramado sangre de manera innecesaria, por un "dejar y un hacer" del Gobierno federal.

Asimismo, señaló que el problema de violencia que tiene Michoacán también lo tienen la mayoría de los estados del País, principalmente en el norte, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, así como en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

También dijo que la Oposición podrá ganar las elecciones del 2024, porque ya superó a Morena en el 2021.

"Eso sí, estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo y no por otra cosa, sino porque en el 2021, en votos federales la oposición tuvo 23 millones de votos contra 21 millones de votos de la coalición oficial", precisó.

"No es que vamos a ganar, es que ya ganamos en el 2021", afirmó.