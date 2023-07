Canales debe ganarse un puesto.- 'Tano'

MONTERREY, NL.-Rayados arrancó el día previo a su partido ante Seattle y antes del entrenamiento, Fernando Ortiz, entrenador albiazul, confirmó que Sergio Canales no está para jugar y, además, debe ganarse un puesto.

El estratega del Monterrey habló en conferencia de prensa e informó que el registro de Canales no quedó a tiempo, por lo que, aunque ya está con el grupo, no saldrá ni a la banca el domingo, además, pese a ser el refuerzo estelar, también deberá competir y ganarse un puesto en el equipo.

"Sergio está entrenando, está con nosotros, no podremos contar con él mañana. Seguramente en la semana, si logramos avanzar de ronda, podremos verlo, disfrutarlo. Pero Sergio sabe que si quiere jugar, debe ganarse un puesto como los demás compañeros", dijo el "Tano".

Con la baja de Rodrigo Aguirre por lesión, Ortiz fue claro y dijo que todavía no decide quién tomará el lugar del charrúa en el once inicial.

"No he tomado una decisión de quién reemplazará a Rodrigo. Charlaré con ellos para ver cómo se sienten, seguramente lo decidiré hoy por la tarde o mañana en la mañana, quién va a jugar", mencionó.

SIN EXPERIENCIA EN PASTO SINTÉTICO

Germán Berterame, delantero albiazul, también habló sobre el partido ante Seattle y la manera en que buscarán adaptarse al pasto artificial del estadio, pues es un punto a favor para los locales.

"La sintética siempre es preocupante, no estamos acostumbrados tan seguido, pero es un partido que una vez que entras no importa si es sintética. Pensaremos en lo que tenemos que hacer, no pensar en que es sintética, sino te lleva por otro camino. Espero entrar a la cancha y disfrutar", comentó.

Rayados enfrentará este domingo a las 19:30 horas a Seattle Sounders por la tercera jornada de la Leagues Cup, donde se decidirá cuáles equipos avanzan a la Fase Final.