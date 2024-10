Acusa Ministra Batres a jueces de desacato

La Ministra Lenia Batres acusó que el primer desacato a la Constitución vino de los jueces que se atrevieron a emitir suspensiones a la reforma judicial.

Lo anterior, luego que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de romper el Estado de Derecho, al decidir desacatar dichos recursos y participar en la reforma judicial.

En entrevista en la Cámara de Diputados, adonde acudió como invitada en la instalación de la Comisión de Justicia, dijo que hay una extralimitación de jueces que no quieren respetar el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo.

Dijo que un ejemplo de ello es que 25 de los jueces que otorgaron las 56 suspensiones de la reforma judicial se están declarando impedidos para atender los temas.

"Aquí el desacato inicial a la Constitución y de la Ley de Amparo vino de quienes se están atreviendo. Es más, hay una cosa absurda, porque se otorgaron 56 suspensiones de la reforma constitucional por jueces que se están declarando, la mitad, impedidos.

"Más de 25 de estos jueces, de los mismos que emitieron la suspensión, ellos mismos se están declarando impedidos para atender los temas, entonces hay ahí una extralimitación de jueces, que no quieren acatar el artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, que dice que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo", indicó.

Este jueves, la JUFED acusó al CJF de romper el Estado de Derecho al decidir participar en la reforma judicial y no acatar las suspensiones que le impedían cumplir con obligaciones impuestas por la reforma, entre ellas, entregar al Senado los listados de jueces y magistrados federales, para lanzar la convocatoria de la elección de impartidores de justicia en 2025.

Batres dijo desconocer los términos del acuerdo, pero subrayó que parte del problema es que nadie sanciona a los jueces que se toman facultades que no tienen, aun cuando esa es responsabilidad de la Judicatura.

"Es parte del gran problema que tenemos: tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que tiene facultades para sancionar a jueces que no cumplen la ley que no lo hacen, entonces hay jueces que se toman facultades que no tienen y nadie los sanciona, entonces, parte de lo que prevé la propia reforma es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que puede estar abordando este tipo de sanciones, que a mí me pareciera que es muy pertinente en nuestro País", señaló.

Cuestionada sobre su presencia en la instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, instancia que deberá dictaminar la minuta de las leyes secundarias de la reforma judicial, la Ministra rechazó que haya conflicto de interés, ya que sólo acudió para emitir una opinión.

"Aquí yo no voto nada, no resuelvo nada, entonces no tengo más que opiniones, obviamente, y a eso vine, a hacer y a tratar de manifestar un saludo cordial al Poder Legislativo para que tenga mucho éxito en las labores que creo que puede hacerse de manera muy responsable", planteó.

La Ministra tampoco quiso opinar sobre los señalamientos de su par, Javier Laynez, quien en días pasados la acusó, junto con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, de estar en campaña, buscando su permanencia.