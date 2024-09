Acompaña Yunes Márquez a 4T a declaratoria de reforma al PJ

Todavía como panista, Miguel Ángel Yunes Márquez fue el único legislador opositor que se presentó a la sesión en que el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

Como habían anunciado, las bancadas del PAN, PRI y MC desairaron la sesión y sus escaños permanecieron vacíos.

"Vine porque es mi responsabilidad constitucional venir a las sesiones como cualquier otro senador. Si ellos (los de la Oposición) decidieron no venir, están en su derecho", aclaró el senador veracruzano.

Yunes Márquez, que el martes respaldó con su voto la reforma, ocupó un escaño de la bancada de Morena y luego explicó ante la prensa que sigue militando en las filas del PAN, cuya Comisión Permanente decidió el miércoles expulsarlo.

"Ningún senador puede ser reconvenido. No he sido expulsado todavía pero es una muestra de total antidemocracia: un partido no puede obligar a sus legisladores", protestó.