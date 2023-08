Xóchitl y Beatriz se miden en primer "aplausómetro" cara a cara

Xóchilt Gálvez (PAN) y Beatriz Paredes (PRI), llegaban con una sonrisa en el rostro, se les veía contentas por estar en la última etapa. Y se midieron al "aplausómetro", y las tarjetas de los jueces decretaron: empate técnico. La hidalguense fue ovacionada en 24 ocasiones, y la tricolor en otros 24 momentos.

Gálvez Ruiz fue la primera en llegar en punto de las 18:30 horas, y fue recibida con porras y matracas al grito de "te queremos, Xóchilt te queremos". Minutos después llegó Paredes Rangel, quien se bajó de su camioneta, subió a una silla de ruedas y se dirigió al elevador del recinto donde se desarrolló el acto. La priista avanzó con algunos saludos aislados y ninguna porra.

Ya dentro del edificio, ambas ingresaron a un salón y salieron juntas en punto de las 19:00 horas. Se veía el compañerismo, hasta parecía que había un pacto de no agresión.

La priista portaba un huipil color café y pintó sus labios color rojo, mientras que la panista se vistió con un huipil blanco con vivos azules.

Durante el evento, ambas hablaron de educación, salud y programas sociales.

En el primer tema, Xóchilt Gálvez dijo que tras la pandemia, México redujo en cuatro años la esperanza de vida, mientras que países como Dinamarca "redujo solo medio mes, nomás que sin López Gatell", comentario que desató risas, gritos y un prolongado aplauso.

En su oportunidad, Beatriz Paredes retomó el tema y declaró a modo de broma: "Más que replicar quiero saludar, la epidemia López Gatell, es una aportación", pero pocos entendieron su exégesis y no hubo palmas.

Al cierre del primer tema, a la priista le aplaudieron seis veces y a la panista, ocho.

Al hablar de la educación, el momento más ovacionado fue cuando Beatriz expresó su "rechazo categórico a los nuevos libros de texto gratuito" y cuando al referirse al tema de la cultura lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea aficionado al béisbol y no al teatro "porque si fuera aficionado al teatro, otra cosa fuera".

En este segundo round, la priista fue aplaudida en 10 ocasiones y la panista en siete.

En el último tema, referente a los programas sociales, Xóchilt reconoció los apoyos a adultos mayores, pero lamentó que "están gastando más en sus medicinas" y recomendó que el programa Jóvenes construyendo el futuro debe acompañarse de educación dual y de la enseñanza de idiomas.

En tanto, Beatriz advirtió que dar recursos para atender la pobreza "no es lo mismo que generar condiciones para reducir la pobreza", e hizo votos porque la entrega de apoyos sociales "no sea electorera y que no la cambien por votos, porque es un derecho constitucional".

En este tercer apartado, Gálvez Ruiz fue vitoreada en seis ocasiones y Paredes Rangel en cinco.

En su mensaje final, la senadora priista habló de la posibilidad de un México mejor, así como de evitar la destrucción de la democracia, lo que le valió palmas en tres momentos distintos, en tanto que la senadora panista dijo que sueña "con un México donde nada nos detenga para salir adelante", ganando las palmas de los cerca 400 asistentes.

Fue el cuarto foro-debate. Después de la tormenta que parecía que fracturaba al frente por el amago de los perredistas y del torpedeo de los priistas de enfilar todas sus baterías a favor de Beatriz para que Xóchitl no tuviera el camino tan fácil.

Incluso, Santiago Creel se estrenó como coordinador de campaña de Xóchitl y en esta ocasión ya no subió al encordado para ser un debatiente más.