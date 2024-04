Xóchitl Gálvez solicita cancelar la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de tres horas de reunión a puerta cerrada con el Consejo General del INE, salen Xóchitl Gálvez y los dirigentes de la alianza opositora. Solicitaron cancelar la "mañanera" por la "incontinencia" del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Claudia Sheinbaum, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) difunda una campaña de información para que aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido.

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, y los dirigentes del PAN, PRI y PRD, se reunieron a puerta cerrada por espacio de tres horas 15 minutos con nueve de los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a quienes solicitaron la suspensión de las conferencias "mañaneras" del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras duren las campañas electorales.

En conferencia de prensa, acompañada del panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano, la aspirante presidencial detalló que ante los consejeros electorales expuso que la conferencia diaria le ha servido al mandatario para promover ilegalmente a su candidata Claudia Sheinbaum.

"Hemos pedido que se cancelen las 'mañaneras´, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda"

Xóchitl Gálvez dijo que desde la "mañanera" se le ha causado un daño terrible al señalarla como corrupta y deshonesta, cuando "yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada. (...) Como empresaria se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada. He pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero", reprochó.

Xóchitl Gálvez informó que la petición de que se cancele la "mañanera" será sometida al consejo general del INE.

Destacó que, durante la reunión, a la que faltaron solo los consejeros Rita Bell y Arturo Castillo, quienes están de comisión fuera de la Ciudad de México, pidió también que el INE emprenda una campaña informativa para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y nadie puede condicionarlos a cambio de su voto.

La candidata dijo que el INE le informó que impulsará una campaña a partir de la próxima semana.

"Ellos (los consejeros) nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día 15 de abril (...) y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales. Estaremos muy atentos", apuntó.

"Que haya una campaña donde sea clave que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales. Es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema", subrayó Gálvez.

En la conferencia de prensa en el vestíbulo del INE, reveló que también solicitó a los consejeros electorales que el Instituto proporcione seguridad a los candidatos en la medida de sus facultades.

"En el tema de seguridad se dejó muy claro que se va a hacer un trabajo de manera conjunta, obviamente dentro de las facultades y capacidades del INE. No estamos pidiendo que se haga nada que no pueda el INE desarrollar o implementar", señaló.