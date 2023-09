Sin remesas, economía mexicana habría colapsado, dice Xóchitl Gálvez

Durante el encuentro con líderes de la comunidad migrante, la virtual candidata presidencial opositora propuso que parte de esos recursos se canalicen a los consulados de México en Estados Unidos para que los connacionales no tengan que pagar por los servicios que se ofrecen.

Además, pidió al gobierno mexicano que no ofrezca el cargo de cónsul a políticos como premio de consolación, pues quienes están al frente de los Consulados deben ser profesionales con amor al servicio público.

"Poner gente profesional que a veces pienso que en el Senado de la República se asigna un consulado como premio de consolación, no por capacidad técnica ni conocimiento del trabajo consular, de verdad no tienen compromiso ni la pasión ni las ganas de servir, pero es como 'mira, no te puedo dar esto, pero te la doy de cónsul', y no debería de ser, porque hay gente que realmente tiene un profundo amor por el servicio público, en ese sentido obviamente eso es clarísimo que así tiene que suceder", expresó.