Xóchitl Gálvez agradece a simpatizantes en NL

A dos meses del proceso electoral, Xóchitl Gálvez regresó a Nuevo León a agradecer el apoyo de simpatizantes, pero también a convocarlos a mantenerse unidos y respaldar un liderazgo, pero desde la sociedad.

Aunque no fue un estado que ganara conforme a la expectativa, la ex candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la Presidencia, señaló que la alianza funcionó en la entidad.

Al concluir su participación como Senadora por el PAN el próximo 31 de agosto, Gálvez señaló que empezará un ciclo desde la sociedad civil.

Además de la gira de agradecimiento, ¿qué sigue para Xóchitl?

"Está muy claro lo que quiero hacer, o sea, hay una red de ciudadanos que creo que es muy valioso que se mantengan activos.

"No podemos ir al (20)27 empezando de cero, no podemos ir al (20)30 empezando de cero. Mi visión es motivar nuevos liderazgos.

"Cuando veo la contienda en Estados Unidos, Biden-Trump me apanica y cuando veo que aquí también pues hay pocos jóvenes con fuerza y pues aquí el que hay no salió tan bueno por sus casos de corrupción, pero sí debe haber mucha gente desde la sociedad civil que se anime a participar y apoyar y organizarse para señalar temas bien delicados".

"Mi idea es que como ciudadanía nos mantengamos organizados. Me interesa mucho que los jóvenes participen, más mujeres en política más ciudadanos animándose a entrar a política, es por ahí donde me interesa, no necesariamente yo tengo que regresar a la política es más. Me encantaría ser abuela".

¿Qué temas impulsará?

"Quiero empezar un proceso desde la sociedad civil en causas que están vivas. Por ejemplo, ahora que vi esta mamá de Zacatecas que ocho meses en la morgue su hijo... el tema de las madres buscadoras no lo podemos dejar de lado y ahora que veo todo el tema de la salud de los niños, la falta de vacunación. El tema de la corrupción.

"Hay dos temas que a mí me preocupan. La reforma al Poder Judicial. Suena muy atractivo decir: 'vamos a votar por nuestros jueces'. Primero, los jueces no deben de hacer campaña, no deben de estar sujetos a a favorecer a alguien en especial, deben ser imparciales, deben de tener experiencia, conocimientos.

"La otra es la sobrerrepresentación. No hay duda que Morena y sus aliados con el 54 por ciento de votos quieren el 75 por ciento de las curules y eso simple y sencillamente no puede ser".

¿Le fallaron los partidos de la coalición en Nuevo León, la propia ciudadanía. Esperaba que ganara Claudia Sheinbaum, en Nuevo León?

"No estoy sorprendida. Yo viví la campaña. Me di cuenta de la problemática que había al interior de los partidos, de la falta de estructuras que de alguna manera, pues muchas de ellas las absorbió Morena pagando las que es algo que hay que decir claramente se usó demasiado recurso público para favorecer a la candidata de Morena.

"Yo creo que Nuevo León el resultado fue menos grave que en otros estados.

"Creo que el gran perdedor en Nuevo León es MC o sea MC esperaba, pues prácticamente arrasar en las elecciones.

"Yo creo que aquí en Nuevo León la alianza, funcionó. Hubiéramos querido más votos, pues claro que sí, pero yo creo que de los estados que se puede rescatar mucho es Nuevo León".

Samuel García y sus triangulaciones

"Decirle a la gente de Nuevo León que eso no es normal, que condene en la corrupción en el Estado. Son recursos públicos que van a dar a un despacho privado, es un escándalo de verdad.

"Es increíble que el Presidente guarde silencio, ¿o es cómplice de Samuel o está metido en los negocios? Es muy sospechoso que siendo un gobernador de oposición, no sea señalado por el Presidente.

"Yo lo recuerdo en tribuna hablando de la corrupción del 'Bronco' (ex Gobernador Jaime Rodríguez). Yo no vi que el 'Bronco' se hiciera dueño de un cerro a través de una triangulación, o sea, es juego de niños lo que el 'Bronco' se le acusó contra lo que él ha hecho como gobernador".

Nombramientos de Claudia Sheinbaum

"Los nombramientos más importantes... habrá que ver quién quede en el Ejército y en la Marina, pero tengo la impresión que ahí sí hay mano directa de, pues ella dijo: del gobierno anterior".

"Por un lado, si hay señales muy positivas. El Secretario del Trabajo me parece que fue anunciado hoy (ayer) es una gente capaz, técnica, o sea, pero por otro lado, pues el tema es qué margen de operación, qué recursos van a tener, cuál van a ser las líneas de política económica a seguir".

Reforma al PJ

"Yo creo que un tema fundamental es cuál va a ser su postura... hasta ahora parece que está a favor de que la reforma al Poder Judicial vaya en los términos que está. A mí me parece que eso es empezar con el pie izquierdo su sexenio".