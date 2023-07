Sí hay piso parejo, me inscribo: Xóchitl Gálvez

GUADALAJARA, Jalisco.- Xóchitl Gálvez dijo hoy que se apuntará en la carrera presidencial si hay piso parejo en la definición de la candidatura del Va por México a la Presidencia de México y si tiene el compromiso de ciudadanos de apoyar su postulación.

"El próximo lunes se van a presentar la reglas del juego, yo tengo que tener la certeza de que no haya dados cargados hacia una persona y que realmente va a ser un proceso ciudadano y democrático", dijo Gálvez al dictar la conferencia "Derecho de Réplica" en un evento organizado por la organización Confío en México.

"Porque si va ser un proceso ciudadano y democrático, sé que cuento con ustedes".

Gálvez advirtió que no será fácil tomar la decisión de participar en el proceso interno para elegir al candidato de Oposición con miras al 2024, pues habrá que enfrentar a un Gobierno autoritario que le ha hecho creer a los adultos mayores que el dinero que les da es del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es una decisión fácil la que tengo que tomar a partir de próximo lunes que se conozca el método de elección", agregó.

"En mi casa están divididos. En mi casa mi hijo dice 'no mamá, no seas tonta, tu sé Jefa de Gobierno, mi hija dice 'sí mamá, tu puedes', mi marido dice 'manda todo a la chingada y vente a la casa, mejor', entonces la respuesta no la voy a encontrar en mi casa, la respuesta la voy a encontrar en mi corazón".

La legisladora, quien consideró que Movimiento Ciudadano debe ser parte del bloque opositor, coincidió con el Gobernador Enrique Alfaro en que se debe estructurar una alianza que vaya más allá de las dirigencias partidistas y del reparto de posiciones de poder.

Así lo dijo...

"Si yo tengo la certeza que no me van a dejar sola, que no se van a hacer güeyes a la mera hora y no les va a dar hueva trabajar yo me voy de Jalisco con una buena sensación".