Busca Xóchitl Gálvez a General por seguridad

Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia, solicitó al Secretario de la Defensa Nacional una audiencia para conversar acerca del ofrecimiento de seguridad que el alto mando hizo a la hidalguense.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante su mañanera que el General Luis Crescencio Sandoval había ofrecido a Gálvez y a Claudia Sheinbaum un plan de protección para las próximas campañas proselitistas.

"Efectivamente, recibí la semana pasada una carta del General Secretario de la Defensa Nacional donde pone a mi disposición la seguridad necesaria con gente especializada", informó.

Gálvez dijo en entrevista que en el escrito el titular de la Defensa le había aclarado que el ofrecimiento no obedecía a la existencia "de un riesgo, pero que por instrucciones del Presidente" le pedían firmar una carta de confidencialidad.

"He solicitado ya una cita con el General Secretario para poder platicar de los alcances. Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos. Hay muchos temores en otros estados", detalló.

"Entonces, creo que sí hay estados en donde sí tendríamos que platicar cómo vemos las cosas".

Según dijo, es hermana de un General que se fue al Colegio Militar "porque allí daban de comer".

"Conozco al Ejército, respeto al Ejército tremendamente y no tengo duda de que está para servir al pueblo y simplemente ellos acatan instrucciones", indicó.

Gálvez dijo que agradecía al Presidente y al General que se preocuparan por su seguridad.