AMLO debe proceder contra Ana Gabriela Guevara: Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- Al advertir que de llegar a la Presidencia de la República será implacable con los corruptos, la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que hay elementos contundentes para enjuiciar a Ignacio Ovalle, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En entrevista a bordo del "Xóchibus", en el trayecto de la ciudad de Campeche a Mérida, Yucatán, advirtió que es increíble que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no proceda en contra de ambos funcionarios cuando "hay expedientes súper sólidos".

"Este gobierno no va a castigar a ninguno que sea de la 4T, salvo peces pequeños, pero yo creo que hoy hay suficientes elementos contra Ana Gabriela Guevara, contra Ignacio Ovalle, y se van configurando varios delitos contra los amigos de los hijos del Presidente, que en este caso, es obvio que han recibido contratos fuera de la ley", aseguró.

"En el caso de Nacho Ovalle, me parece increíble que el Presidente, en lugar de someterlo a la justicia, lo tenga protegido en Gobernación y que diga que unos malditos de otro partido lo emboletaron en el tema, que él no sabía lo que estaba firmando, creo que me parece inaceptable por parte del Presidente.

"Y en el caso de Ana Gabriela Guevara, es la propia Auditoría Superior de la Federación la que ha hecho denuncias y me parece increíble que esté al frente de la Conade, me parece increíble, ella debería de renunciar y ponerse a disposición de la justicia", subrayó.

Xóchitl Gálvez advirtió que cuando sea presidenta de la República seguirán las investigaciones en los órganos que deban investigar, pero descartó emprender alguna acción penal contra el presidente López Obrador.

"Yo siempre he dicho que los presidentes no son tarugos, ellos no firman nada, pero en este caso yo no quiero irme en ese sentido cuando ya hay suficientes investigaciones de personajes allegados a su gobierno que sí tienen responsabilidades claras", indicó.

Dijo que actualmente, la Fiscalía Anticorrupción es una tragedia, pues no hace absolutamente nada más que perseguir opositores.

"Necesitamos complementar el Sistema Nacional Anticorrupción, empezando por el INAI, para que podamos tener más información, pero sí seré una presidenta que persiga la corrupción del pasado, y si en mi gobierno la hubiera, también. Seré implacable con los corruptos", enfatizó.