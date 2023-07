Sugieren compuestos orgánicos que hubo vida en Marte, señalan

Ciudad de México

Pese a que mucho se ha dicho que Marte pudo ser uno de los planetas que posiblemente hospedó vida, esta creencia nunca cobró tanta fuerza como ahora, pues la agencia espacial estadounidense notificó el rastreo de moléculas que, fundamentalmente, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, los cuales son fuentes activas para la generación de vida.

De hecho, derivados de los más recientes estudios de la NASA, los especialistas se han atrevido a sugerir que Marte pudo tener un sistema mucho más complejo del que hasta ahora se ha pensado que existió, por lo que el equipo de la agencia sigue estudiando los compuestos encontrados para, de esa manera, tener más pistas que los ayuden a desentrañar si un día existió vida en Marte, según lo que compartieron en la más reciente publicación de "Nature".

"La presencia y distribución de materia orgánica preservada en la superficie de Marte puede proporcionar información clave sobre el ciclo del carbono marciano y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia", precisó la agencia en las declaraciones para la revista científica.

Sin embargo, la NASA advirtió que está tratando de ser lo más cuidadosa posible y no adelantarse a teorizar la posibilidad de vida en Marte pues, así como estas moléculas orgánicas son asociadas a la generación de vida, su presencia no tiene que ver necesariamente con procesos biológicos, si no que podría deberse a otros múltiples factores no biológicos.

De acuerdo con la agencia y el Instituto de Tecnología de California, estrecho colaborador de la NASA, otras de las razones por las que estos compuestos formarían parte del hábitat del cráter Jezero se podría deber a la interacción que existe entre el agua y la roca, así como la síntesis de estos materiales con depósitos de polvo interplanetario y/o meteoritos.

Y aunque aún no queda claro el motivo de su presencia en Marte, lo que rescatan los expertos es que, pese a las condiciones hostiles actuales en la superficie marciana, estas moléculas orgánicas persisten.

"Estas moléculas orgánicas potenciales se encuentran en gran medida dentro de los minerales vinculados a procesos acuosos, lo que indica que estos procesos pueden haber tenido un papel clave en la síntesis, el transporte o la conservación orgánicos", se puede leer en la publicación.

Este descubrimiento, cabe precisar, tuvo lugar a principios de 2021, cuando el rover Persevarance aterrizó dentro del cráter Jezero, para tomar muestras y fotografías de sus materiales pues, en ese momento, la agencia espacial tenía como objetivo explotar la composición geológica de su suelo y, a lo largo de todo este tiempo, se dedicaron a evaluar los materiales hallados.

Y aunque la NASA se ha mostrado precavida frente a sus declaraciones, tampoco pierde las esperanzas de que este descubrimiento los acerque a conocer la verdad marciana que, al día de hoy, sigue ocultando muchos oscuros para el entendimiento humano.

"Los astrobiólogos creen que la presencia de compuestos orgánicos variados es increíblemente importante para el potencial de un planeta o entorno para albergar vida".