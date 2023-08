Suman 20 mil menores víctimas de trata al año

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas este 30 de julio, Reinserta informó que, en México, 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata al año.

La organización refirió que la explotación sexual infantil, la trata y corrupción de menores "son temas dolorosos y pendientes en materia jurídica en nuestro país".

Señaló que, por primera vez en la historia, nuestro país reconoce, a través del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (ONPRENNA), el reclutamiento infantil, pero "hay muy pocas acciones que se están haciendo al respecto a nivel gubernamental para que protejamos y erradiquemos la trata y corrupción de menores".

Reinserta mencionó que la apuesta legislativa y social tiene que ser para proteger a las infancias del país.

"Desde Reinserta hacemos un llamado a las autoridades para atender tajantemente la problemática de falta de protección a las infancias, ya que las consecuencias para un niño o una niña víctima de estos delitos son de por vida. Es fundamental poner sobre la mesa estos temas, que por muy duros que sean, solo analizando la situación, podremos crear soluciones de fondo.

LLAMADO A FORTALECER EL SISTEMA

"Hacemos un llamado a fortalecer el sistema de justicia penal, ya que no hay menores acusados por delincuencia organizada, si bien la ley mandata que usar a menores para cualquier tipo de delito está determinado como trata, no hay una sola persona acusada por este delito, la falta el fortalecimiento del sistema educativo y de las escuelas, para que la delincuencia organizada no sea una alternativa para los niños en México", indicó.

Comisión de Derechos Humanos condena Trata de Personas y busca legislar en la materia

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos condenaron la trata de persona en México y el mundo, y adelantaron que, para coadyuvar a su erradicación en el país, legislarán en la materia.