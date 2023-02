Ven malinchismo en criterio de Corte para bloquear cuentas

Durante la conferencia matutina de este jueves, el funcionario narró la aplicación de esta jurisprudencia, a propósito del caso del amparo a Luis Cárdenas Palomino, relacionado con las acciones ilegales del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en juicio en Nueva York.

La consecuencia de la decisión del Juez, explicó Gómez, es el descongelamiento de las cuentas. Esta decisión, apuntó el titular de la UIF, propicia la impunidad porque una decisión de ese tipo es inapelable.

Gómez narró en la conferencia, donde expuso la red de corrupción de Genaro García Luna detectada por la UIF, que el llamado criterio de Medina Mora fue construido en la Segunda Sala de la Corte, de la que el ahora ex Ministro formaba parte.

"Sobre el asunto Medina Mora es algo dramático, tragicómico. La Segunda Sala de la Corte decidió resolver un amparo y al resolverlo generó una tesis, esa tesis dice que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley y la Constitución de México, carece de certeza y de seguridad jurídica. ¿Por qué? No explicaron por qué.

"Por lo tanto hay una excepción, la excepción es cuando del extranjero, una entidad con capacidad para ello, le solicita al Gobierno mexicano el bloqueo, y luego hicieron otra (tesis) que dice: pero no se trata de una solicitud etérea, tiene que decir nombre y apellido del que va a ser bloqueado y que quiere que se bloquee. Eso lo convirtieron en jurisprudencia ¿no? Agarraron otros casos, juntaron tres, y vámonos. O sea, es una maniobra", expuso el titular de la UIF.

Ante esta situación, Pablo Gómez contó que hace unos meses conversó con una ministra -cuyo nombre no reveló, aunque en esa sala se desempeñan las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- con la idea de proponer modificar ese criterio y favorecer la acción de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, continuó Gómez, al anunciar la Ministra a la Segunda Sala que propondría modificarlo, sus colegas, integrantes de ese órgano, le dijeron que sí, que quizá era conveniente fortalecer ese criterio y endurecer esas medidas.

"Entonces esta Ministra dijo: no, no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora", añadió Gómez.

Se remitió al origen de esa jurisprudencia ante la inconformidad de algunos "poderosillos" y "poderosos delincuentes" por colocarlos en la lista de personas de personas bloqueadas.

"Entonces eso generó una reacción en el Máximo Tribunal, que considero que no garantiza seguridad ni confiabilidad el procedimiento del bloqueo. Entonces Medina Mora redactó; él fue ponente. Ese es el problema que tenemos", apuntó el titular de la UIF.

Gómez dijo que así como se creó ese criterio Medina Mora, se podría construir otro y hacerlo jurisprudencia, a partir de al menos tres casos atraídos por la Corte a revisión, y que favoreciera y protegiera la soberanía nacional, pues el Gobierno mexicano no puede admitir ese atentado a la soberanía nacional y solicitar a un ente extranjero un trámite para aplicarlo en México.

"Yo me he dirigido recientemente a partir de que el Ministro (Alberto) Pérez Dayán fue nombrado presidente de la Segunda Sala, pidiéndole que la Segunda Sala rectifique esto, que ese rumbo es inconveniente para México, que es un acto de lesa soberanía; es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera y en el tiempo que llevo en la UIF nunca le he pedido a ningún Gobierno nunca le he pedido al FBI ni a la DEA, un papelito, no", señaló Gómez.

"Eso es someternos a ellos por decisión de nuestra propia Corte. Yo no admito que la Corte puede hacer eso. El Gobierno mexicano no puede estar de acuerdo", agregó.