Vacunan contra VPH a 0.5%; la más baja en región de América

Se trata de la cobertura más baja de la región de América, alertó. Países como Chile y Argentina, donde además no sólo se vacuna a las niñas, sino también a los niños, alcanzaron una cobertura de 56.7 por ciento en niñas, y 57.9 en niños; y 51.9 por ciento, en niñas y 41.8, en niños, respectivamente.

Andrés Castañeda, vocero del Colectivo Cero Desabasto, indicó que el País adquiría anualmente alrededor de 2 millones 300 mil dosis de vacunas contra VPH para vacunar, con dos dosis, a niñas de quinto año de primaria, sin embargo, desde 2019 hay desabasto de este biológico, lo cual ha originado la caída en la cobertura de vacunación.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por el Colectivo Cero Desabasto, mientras en 2017 el sistema de salud público aplicó 2 millones 408 mil 479 vacunas, en 2019 sólo aplicó un millón 436 mil 645 vacunas, es decir, únicamente la primera dosis.

En 2020, fueron aplicadas 298 mil 686 vacunas; en 2021, 94 mil 907 y hasta junio de 2022 se habían aplicado en 14 estados 54 mil 331.

Castañeda advirtió que, según los estudios, alrededor del 80 por ciento de la población ha estado en contacto con este virus de transmisión sexual, el cual origina cáncer cérvico uterino y otros cánceres. Por lo que la vacunación en niñas contra este virus inició en 2008 y desde 2012 forma parte del Programa Nacional de Vacunación.

El experto indicó que en 2018 la farmacéutica GSK, a la cual México le compraba la vacuna contra VPH, informó que cerraría la línea de producción de este biológico, por lo que se adquirió hasta la primera dosis de 2019.

La administración actual debía haber hecho las gestiones necesarias de compra con la farmacéutica MSD para adquirir la vacuna en los siguientes años, pero esto no ocurrió.

"Ciertamente hubo un problema a nivel mundial por la salida de uno de los dos productores de la vacuna..., pero no iniciaron las negociaciones a tiempo.

De hecho, según la OPS-OPS, en 2021 la cobertura en Canadá en niñas alcanzó un 87 por ciento, mientras que en varones un 73 por ciento.

El especialista indicó que hasta fechas recientes el Gobierno anunció la vacunación contra VPH, pero sólo a niñas de 15 y 16 años.

"Si se saca la cuenta desde cuando no se vacuna (contra VPH) las niñas que tendrían que haber sido vacunadas, éstas tienen entre 15 y 16 años. No es una mala idea, lo que preocupa es por qué sólo se van a vacunar a las niñas de 15 y 16 años y por qué tardaron tanto..., si es un tema presupuestal por el que no se está comprando todas las dosis que faltarían, es decir, nos faltan las niñas de 15 y 16, pero también las de 14, las de 13, 12 y 11 de este año".

Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, afirmó que el Gobierno aseguró que sí se había adquirido la vacuna contra VPH, pero los datos de la OPS-OMS los desmiente.