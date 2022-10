Utilidades de la aerolínea militar serán para pensiones del Ejército: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que "sería muy bueno" que la nueva aerolínea militar tenga el nombre de "Mexicana de Aviación"; sin embargo, esto dependerá de que no se complique el proceso legal que seguiría, porque su gobierno no rescatará a ninguna empresa.

CIUDAD DE MÉXICO

"Que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación; pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más –toco madera– si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla, como lo hicieron, si está en manos de Comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa", aseguró.

El presidente dijo que esta nueva aerolínea será parte de la empresa que está en manos de la Sedena y que administrará otras obras, como el Tren Maya y otros aeropuertos que se impulsan en el sureste, principalmente, así como el Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y de todas ellas, las utilidades serán para pensiones de los militares.

"Que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público", afirmó.

Recuerda que eran empresas públicas

El mandatario federal recordó que tanto Mexicana de Aviación como Aeroméxico eran empresas públicas "y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales".

De Mexicana dijo que era una empresa pública reconocida a nivel mundial, que Vicente Fox le entregó al empresario Gastón Azcárraga, por apoyarlo en su campaña. "Este señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra, y deja a todos los trabajadores desempleados: pilotos, sobrecargos, trabajadores, administrativos. Esa es la historia".

Ahora que podría utilizarla para la nueva aerolínea, aclaró, "si está muy enredado, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo".