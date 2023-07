Liberan a único detenido del caso call centers

GUADALAJARA, Jalisco

Carlos "S" era el único detenido hasta ahora por el hecho que derivó en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de ocho personas que operaban en el lugar.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía del Estado, esta semana la defensa promovió una revisión de medidas cautelares que permitieron cambiar la que le impusieron la semana pasada y dejarlo en libertad con ciertas restricciones.

El imputado fue aprehendido el 29 de junio, a 40 días de que la primera víctima desapareciera.

Él, se dijo entonces de manera oficial, rentaba uno de los dos domicilios en los que trabajaban los jóvenes desaparecidos entre el 20 y 22 de mayo.

El 5 de julio, el Fiscal Luis Joaquín Méndez informó que el hombre había sido vinculado a proceso penal por el delito de encubrimiento y que le habían dictado prisión preventiva por un año como medida cautelar.

Poco antes, con el cuerpo de Jesús Alfredo Salazar Ventura, había terminado la entrega en el Semefo de los restos de los ocho fallecidos.

Si bien el encubrimiento no es un delito grave y no amerita la prisión preventiva de oficio, el ministerio público puede solicitar la medida al considerar que existe un riesgo de que el señalado no se presente a sus citas judiciales.

Carlos quedó en libertad con la condición de que tendrá que estar localizable y disponible si la autoridad solicita su comparecencia.