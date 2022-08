Revés a Salinas Pliego: TV Azteca debe pagar 2 mil 615 mdp al SAT, resuelve el TFJA

La resolución fue votada por mayoría de ocho votos, lo que significa que la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Carlos Chaurand Arzate, quien consideró "infundados e inoperantes" los agravios de la televisora, toda vez que la autoridad fiscal cumplió con lo estipulado en el marco legal en la materia.

Por el contrario, acotó el juzgador, la empresa de Ricardo Salinas Pliego incumplió con lo estipulado con la Ley del ISR al no reversar las pérdidas por la enajenación de acciones.

Chaurand Arzate aclaró que no existe controversia en cuanto a que la televisora, para determinar su resultado fiscal consolidado a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, disminuyó de su utilidad las pérdidas fiscales provenientes de la enajenación de acciones por un millón 316 mil pesos y dos millones 222 mil pesos.

"La demandante no cumple con lo establecido en el artículo 32, fracción 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues pierde de vista que las pérdidas por enajenación de acciones sólo pueden disminuirse hasta el monto de las ganancias, siento que en el presente caso, el monto de las ganancias percibidas en el 2013 es inferior al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores, por lo que se encuentra obligada a reversar las pérdidas fiscales por no cumplir con el requisito establecido en el numeral de referencia", explicó.

Por dicho motivo, "la actora estaba obligada a reservar las mismas en el cálculo de la utilidad pérdida fiscal consolidada 2013, en atención al artículo noveno transitorio de la Ley del ISR vigente para el 2014", señaló.

El pasado lunes 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López llamó a Salinas Pliego a pagar los impuestos pendientes con el SAT.

En su conferencia matutina señaló:

"En todos los casos se está exhortando, llamando a los contribuyentes a que se pague, no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes, fuimos los primeros en hacer estás denuncias, le ganamos a la prensa y a partidos políticos, a todos, porque el fraude en contra nuestra lo hacían con el apoyo de los que no pagaban impuestos, no les convenía que llegáramos".

Agregó que "yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, está de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que él alega es que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido, se está aclarando y no va a haber ningún problema".

En la edición de esta semana, Proceso publicó que "entre las deudas de Elektra con el SAT figura un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2013.