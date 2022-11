Tunden a Vicente Fox por convocar a "paro nacional" en defensa del INE

CIUDAD DE MÉXICO

"Defendamos todos juntos al @INEMexico", comenzó su oleada de tuits, junto con un video donde llamó al paro nacional para el lunes 14 de noviembre, además de la marcha del domingo 13, para manifestarse en contra de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya está en discusión en la Cámara de Diputados.

Esto, según el video, permitirá a los ciudadanos manifestar su apoyo desde cualquier lugar de México.

"No todos tienen posibilidad de participar en una marcha. Por eso hay que acompañarla de un paro nacional en día hábil. El paro nacional para defender al INE consiste en que el lunes 14 de noviembre no hagamos compras ni consumos ni actividades laborales no esenciales en protesta por la intención del gobierno de terminar con un INE autónomo", indicó el video.

El video acusa al gobierno de buscar despojar a los ciudadanos de su derecho a organizar por sí mismos las elecciones. "Esto representaría regresar a los tiempos en los que el gobierno determinaba al ganador de los procesos electorales", añadió.

Aseguró que el INE es "el pilar de nuestra democracia" y es el resultado de décadas de lucha ciudadana. "El INE no se toca y es responsabilidad de todos defenderlo. ¿Quién convoca? Tú, si así lo decides. Así como cualquier ciudadano u organización que quiera sumarse a la defensa del INE", indicó e invitó a participar en el paro nacional.

Después de que compartió el video y publicó su tuit comenzaron las burlas contra el expresidente.

El INE que te pasaste por el arco del triunfo para imponer a felipe el oscuro. — Lucio Palla (@LucioPalle) November 2, 2022

"El INE que te pasaste por el arco del triunfo para imponer a Felipe el oscuro". "Jajajaja ahora sí ya no le sube el agua al tinaco, ¿paro nacional?" "¿Tú me pagas el día viejo?" "Todos juntos jamás, Fox hay niveles, eres tú solito". "No joven, gracias, otro día".

"Mejor hay que fumar, viejo". "Lástima que no tuvieras ese mismo grito cuando fuiste presidente... La mafia del poder no te dejó". "Tres güeyes defendiendo al INE en sus carros".

"Jajajaja no te equivoques, no vamos a defender a un instituto que miente y a un dirigente del INE arrastrado y al servicio de ustedes, además tú eres quien menos debe opinar porque ayudaste en el fraude del 2006". "Fuera corruptos del INE, nunca más el robo descarado con la que ganó Calderón".