Tunden a Eduardo Verástegui en redes tras subir video disparando

El aspirante a candidato independiente a la Presidencia en 2024, Eduardo Verástegui, compartió un video en sus redes sociales, en donde se le observa disparando un arma de alto poder, al parecer en un centro de tiro.

Verástegui ha desatado polémicas por su discurso conservador y provida posicionamiento que ha reafirmado desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), lugar desde donde promueve su discurso.

El video fue acompañado por la frase "Los leo" y un video del empresario Elon Musk también en un centro de tiro disparando un arma.

Tunden a Verastegui tras subir video disparando

A pesar de que el también actor se ha pronunciado por un discurso en contra de la violencia, usuarios de X reprobaron el uso de armas.

Algunos de los comentarios fueron:

"Las armas son para los policías o agentes, y para el tema de Sound Of Freedom se entiende que los agentes combatan al narco y a tratantes de niños, pero no creo sea una buena imagen de candidato presidencial, porque esa no es la tarea de un presidente".

"No estoy nada en contra de la portación y uso legal de armas, sin embargo, siendo honesta México no está preparado para ver estas imágenes y menos en la posición que intentas representar, yo he firmado para tu candidatura, pero has esto privado. Paz en Jesús".

"Cuida tu imagen, Verástegui. No es momento de generar polémica. Hay cosas que es mejor no decir ni hacer. El conservadurismo es mucho más intolerante que el wokismo".