A sus 18 años, alumna de la UNAM está próxima a titularse

A una edad en la que varios jóvenes comienzan sus estudios universitarios, Isabel Espino Gutiérrez está cerca de concluirlos. Sólo restan dos asignaturas para que esta estudiante de 18 años pueda graduarse de la carrera en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

"Me quiero titular por excelencia académica (ahorita tengo 9.7 de promedio), seguir dedicándome a la investigación en Matemáticas, en Ciencias de la Computación y ser profesora, eventualmente, de aquí mismo: de la universidad", contó a UNAM Global TV.

Después de concluir la secundaria abierta en tres meses, a los 13 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria 6 "Antonio Caso" tras obtener 121 aciertos de 128 en el examen de la Comipems, detalló el medio universitario.

Cuando tenía 16 años comenzó a estudiar Ciencias de la Computación con más asignaturas de las cinco por semestre establecidas en su plan de estudios debido a su ímpetu por aprender.

"A partir del segundo semestre metí 10 materias, pues quería aprender nuevas cosas, como inteligencia artificial (IA). Deseaba saber más, pues la IA es mágica. Había noches en las que, al saber que cometía errores al programar, no dormía, pero la satisfacción de lograr que algo se ejecute como es debido resulta gratificante", relató.

Ya cursó 38 asignaturas en dos años. Sólo le falta un par para concluir. Además, es profesora adjunta de dos materias en la Facultad de Ciencias: Computación Concurrente y Computación Distribuida. También es directora de tecnología en una empresa de Reino Unido. Trabaja desarrollando software.

"Toda la vida me ha gustado mucho el diseño. Incluso yo quería ser arquitecta. Luego (...) descubrí que las Ciencias de la Computación no era sólo programar, era diseñar algoritmos, diseñar lógicas de los programas, diseñar software, entonces en sí lo que hacen los científicos de la computación es mucho de diseño con las matemáticas, que era algo que a mí también me apasionaba mucho", compartió.

Los planes a futuro de Gutiérrez comprenden estudiar una maestría y un doctorado.

