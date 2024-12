Restituye y titula Claudia propiedades de las comunidades indígenas

Por: El Mañana Staff

Como un acto de justicia hacia las comunidades tarahumaras, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó los decretos a través de los cuales se da el resarcimiento, restitución y titulación de 1,485 hectáreas (ha) a favor de la comunidad indígena de Guasachique y un segundo por el cual se titulan 693 ha de tierras como propiedad de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

"El día de hoy estamos haciendo justicia. La justicia es una palabra muy profunda. La justicia es la esencia de la Cuarta Transformación, la justicia social, sobre todo. Que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos originarios, que no se despoje nunca más de su tierra a los pueblos originarios, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado", aseveró.

Destacó la necesidad de seguir implementando Planes de Justicia para los pueblos originarios como un profundo reconocimiento a su dignidad y valor.

"Y que se reconozca el valor de los pueblos originarios como la esencia, como el México profundo, sobre todo con la dignidad; porque lo que nos enseña el pueblo rarámuri, lo que nos enseñan los pueblos originarios es que la dignidad profunda del pueblo de México se encuentra aquí en la Sierra Tarahumara y en cada lugar donde existe un pueblo originario que conserva, que resiste y que nos recuerda que México es lo que es gracias a sus pueblos originarios, no solo los de antes, sino también y sobre todo los de ahora", puntualizó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que con la firma de los decretos se titula la superficie de 693 hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional a favor de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique y se da el resarcimiento, restitución y titulación de 1,485 hectáreas de propiedad comunal tradicional a favor de la comunidad indígena de Guasachique.

Por su parte el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que con el Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumará, que incluye a las comunidades Rarámuri, Ódami, Oichkama y Warijó, se ha invertido un total de 4 mil 720 millones de pesos (mdp) en acciones de Justicia Ambiental y Proyectos Productivos; Salud y Medicina Ambienta; Educación Indígena; Cultura, lengua e identidad; Infraestructura y servicios básicos, así como la implementación de todos los Programas para el Bienestar.

Asimismo la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció la iniciativa de la Presidenta de México para dar justicia a las comunidades de la Sierra Tarahumara con la devolución de tierras para los pueblos originarios de la zona.

También, el gobernador tradicional de la Comunidad de Mogótavo, Luis González Rivas, reconoció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por ser la primera Jefa del Ejecutivo Federal en visitar esta zona de la Sierra Tarahumará.

"Es la primera vez que viene aquí en esta Sierra de Chihuahua, acá en la Sierra Tarahumara, más bien. Gracias a Dios que aquí la tenemos, la primera vez. Ya algunos meses que entro y ya anda por acá. ¡Que bueno, que sí trabaja!", puntualizó.

