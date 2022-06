Tiktoker que se hizo viral por cobrar 600 yuanes por clases en China, aclara que fueron de español

Primero aclaró que esas clases donde ella cobró 600 yuanes la hora eran de español, no de inglés, como publicó ese y otros medios de comunicación.

"Yo sí he trabajado legalmente como maestra de inglés. Tiempo atrás todavía podías tener tu visa de trabajo, como maestra de inglés, hace como cinco o seis años, siempre y cuando tuvieras licenciatura y tuvieras experiencia. Yo la tenía y me dieron mi visa de trabajo", indicó.

Aclaró que en el kínder donde trabajaba antes era maestra de inglés y de español, dos asignaturas, pero ahorita sólo está como maestra de español, no de inglés, así que sí está trabajando legalmente.

"Ahora, la razón por la que me pagaban 600 yuanes era porque el español, bueno aquí maestros de inglés te los encuentras en cada esquina, y de español no tantos. La razón por la que yo podía cobrar tanto era porque eran grupos pequeños. Clases privadas a grupos pequeños. O sea, yo cobraba 200 yuanes por hora, por niño", añadió.

Esas clases se las daba a un grupo de hermanos, porque el niño menor fue su alumno en la escuela donde trabajaba.

"Ellos ya se habían graduado, yo ya no era maestra en ese kínder, y después de esa escuela me fui a Seúl y después me regresé aquí a China, y cuando regreso a China la mamá de esos niños me contacta y me dijo que quería que les diera clases privadas a sus tres hijos", quienes, dijo, están muy consentidos porque son muy ricos, ella sabía que debía cobrarles bastante bien.

"De hecho como que yo, bajita la mano, no quería hacer ese trabajo, entonces dije: ´les voy a pedir mucho para que no me lo den´, pero al final si aceptaron porque tienen mucho dinero. De hecho, debí pedirles más", contó.

Señaló que estuvo dándoles clases durante un año y después otros alumnos de los grupos que tenía cuando trabajaba en el kínder le pidieron una clase privada. A ellos les hizo un descuento, porque eran 4 niños, a quienes les cobró 650 yuanes por 10 clases que duraron dos meses.

"Porque la verdad, muchos de esos niños vivían en otra ciudad, regresaban los fines de semana, y la verdad es muy cruel que estén todo el tiempo fuera de su casa y regresen a la ciudad y los pongan a estudiar clases extra, entonces pues paramos esas lecciones", aclaró.

Explicó que les daba clases una vez a la semana y no es que sólo trabajara cinco horas y ganara ese dinero, pues ella trabaja durante toda la semana y esos eran trabajos extra.

"Y si bien es cierto que muchas personas me han pedido que dé clases privadas, en la actualidad ya no es legal hacerlo, porque hace un año aprobaron diversas reformas educativas y no estoy segura si yo puedo dar clases privadas, pero es algo que no quisiera seguir haciendo", aclaró.

Señaló que, actualmente tiene su trabajo normal y no gana tanto dinero, pero no gana mal.

"Me gustaría que la gente dejara de decirme cosas por un video de tres minutos y se pusieran a checar mi página y pudieran ver qué más he estado diciendo, pero no, es más fácil asumir, es más fácil dejar comentarios de cosas que uno no sabe o que cree que sabe, pero qué se le va a hacer, esa es la humanidad y así es el internet", concluyó.

El inicio

De acuerdo con diversos medios de comunicación, la mexicana habría expuesto en un video que pasó de ganar 6 mil pesos al mes a mil 780 pesos por hora en China y habría dicho que fue su trabajo mejor pagado en México, aunque eso fue hace 10 años.

Pero en un video sobre sus finanzas personales contó que a los dos años de haber terminado la carrera no conseguía trabajo en México; se fue a China y a la semana encontró empleo, pero no de lo que estudió, que eran negocios internacionales, sino como maestra de inglés.

"Con ese dinero que hice me pagué dos semestres en la universidad, acá en China, y después me moví a otra ciudad para trabajar tiempo completo de maestra de inglés y español. En México jamás, jamás voy a ganar lo que gané en ninguno de mis trabajos acá en China", por dar clases de inglés o en español que, de este último idioma, dijo, no se necesita mucho.

"Y no les voy a decir cuánto gano aquí, pero como referencia, hubo un tiempo en el que estaba dando clases privadas a niños muy, muy ricos y yo podía cobrar 600 yuanes la hora, eso al tipo de cambio de hoy son mil 780 pesos en una hora a la semana. O sea que en cinco horas yo podía haber cubierto y pasado lo que gané en un mes allá en México", comentó.

Dijo que hay muchas razones por las que en México y en Latinoamérica, la gente no tiene dinero suficiente para procurarse ellos o su familia, pero no es porque no quieran.

Ante la polémica generada por su video, hizo otro en el que aclaró cuánto cuesta la vida en China, cuánto se paga de renta y otros gastos personales, pues no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en Tokio, y aclaró que ella radica en una ciudad china pequeña y donde vive es mucho más barato que en otras ciudades más grandes.

También expuso que sus gastos son la tercera parte de su sueldo en donde vive, porque ha aprendido cómo gastarlo y no vive en otro lugar donde lo que gana no le alcanzaría ni para una renta.

Después se dedicó a realizar videos para aclarar las dudas que los usuarios de esta plataforma hicieron a sus comentarios, como la explotación laboral, las categorías de trabajo y lo que es vivir en el extranjero.

"Migrar no es sencillo. No importa donde vayas, pero venir a China todavía menos. Lo cierto es que China es todo un reto, sobre todo viniendo de una cultura tan libre como lo es la mexicana... Si se dan cuenta hay cosas de las que no hablo en mi página y una de las razones de por qué estoy aquí y eso me podía poner en peligro. Pareciera que quieren sacar a los extranjeros...", mencionó.

Dijo que no ha regresado a México porque no ha encontrado las oportunidades que le ha dado este país oriental.