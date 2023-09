Baja tasa de suicidio en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de suicidio en México registró una disminución al pasar de 6.6 por cada 100 mil habitantes, en 2021, a 6.4, en 2022, aseguró Juan Manuel Quijada, Comisionado Nacional de Salud Mental.

"Afortunadamente no está subiendo la tasa; bajó dos décimas; no es para echar las campanas al vuelo, es para seguir trabajando. En el concierto de las naciones ni siquiera estamos a media tabla, estamos por debajo de media tabla, hay países que llegan hasta los 14, 15, 16 personas por cada 100 mil habitantes; nosotros emprendimos un camino a la baja en esta tasa".

El comisionado afirmó que el Programa Nacional de Prevención de Suicidio implementado en México es único en las Américas y ha sido reconocido por la OPS y otros países han pedido asesoría.

Sin embargo, advirtió que muchas veces se actúa tarde ante el suicidio, porque no se reconocen las señales de alerta que se emitieron.

"Los estudios dicen que alguien que consuma el suicidio emite hasta 18 señales de alerta antes de ejecutar el suicidio y muchas veces no nos damos cuenta porque llegamos tarde, porque no escuchamos, porque no miramos a las personas a los ojos, porque las vemos desde otro lugar, porque no las miramos como iguales.

"Porque pensamos que hay clases sociales y que hay diferentes tipos de humanos; todos somos importantes", refirió.

Quijada indicó que se trata de un fenómeno que sucede en todos los grupos de población; niveles socioeconómicos y en todo el planeta.

Alerta IMSS por escasez de personal de salud mental

Entre psiquiatras y psicólogos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas cuenta con 800 personas con esta formación, por lo que la escasez de recursos humanos en el área de salud mental es uno de los problemas de la institución, alertó Norma Palacios, jefa de gestión de proyectos del instituto.

"En el IMSS uno de los problemas es que hay escasez de recursos humanos, pocos psiquiatras y psicólogos en todo el sistema.

"Estamos hablando que entre los dos son alrededor de 800 personas con esta formación", señaló.

La funcionaria dijo que cada año el IMSS otorga alrededor de 4 millones de consultas de salud mental en las unidades médicas de los tres niveles de atención.

Los trastornos mentales y del comportamiento, indicó, ocupan el sexto y décimo lugar, respectivamente, como motivo de consulta tanto en la consulta de especialidad como en el primer nivel de atención.

El próximo 10 de septiembre es Día Mundial para la Prevención del Suicidio.