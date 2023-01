Suspenden hasta febrero proceso de consejeros de INE

SIN CONDICIONES PARA PERIODO EXTRAORDINARIO

Los líderes de las bancadas coincidieron en que la sentencia de la Sala Superior está dirigida al pleno de la Cámara, no a la Junta de Coordinación Política, y no existen las condiciones para llamar a un periodo extraordinario.

"En conclusión: será el pleno de la Cámara que determine (las modificaciones a la convocatoria) una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones. En tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas, tanto las contempladas en la convocatoria como el proceso de integración del Comité Técnico.

"Como dicen los abogados subjudice, queda en suspenso", afirmó el coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier.

Argumentó que sí tienen tiempo para que la elección de los cuatro consejeros se realice antes del 3 de abril, pues en promedio el proceso lleva entre 42 y 47 días, y al arrancar el periodo de sesiones ordinario, el 1 de febrero, tendrían 58 días.

"Si no está vigente la convocatoria para elegir consejeros del INE, pues qué sentido tiene estar discutiendo sobre el Comité Técnico, que no tendría materia de discusión puesto que el pleno tendrá que emitir una nueva convocatoria, y en tanto eso sucede no hay materia para las demás discusiones.

"Entonces entró la prudencia y es un buen acuerdo. Tenemos tiempos para organizar el tema, la vez pasada (en la elección de consejeros en el 2020) se hizo con una temporalidad parecida, no hay prisas", indicó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

MODIFICACIÓN A CONVOCATORIA

El Tribunal Electoral ordenó a la Cámara modificar la convocatoria que lanzó en diciembre para establecer que el Comité Técnico de Evaluación no debe rendir informes parciales a la Junta; que se distinga en las quintetas cuál va para la presidencia y cuáles para las demás vacantes; y que se establezcan reglas diferenciadas para la presidencia y para las demás vacantes.

Además de que ponga a consideración del Pleno, en cédulas diferenciadas, la presidencia y las demás vacantes; y que se distinga la paridad de género en las diferentes quintetas.

Mier afirmó que el área jurídica entregará un análisis sobre las acciones que podría emprender la Cámara contra el Tribunal Electoral, pese a que sus sentencias son inatacables.

"El Tribunal electoral hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una violación e intromisión al Poder Legislativo. Por esa razón vamos a iniciar el camino jurídico que nos permita poner un límite al Tribunal.'

"Podría ser desde el amparo indirecto hasta la controversia constitucional y en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal, al alejarse de la obligación que tienen los juzgadores, podríamos recurrir a la Judicatura para sanciones de carácter administrativo y, en su caso, juicio político", señaló.

Ante esto, Álvarez Máynez aclaró que esto es a petición de Morena, y no existe unanimidad sobre esto.

"Eso es una situación de Morena y sus aliados, no sé si los demás partidos estén dispuestos, pero Movimiento Ciudadano de ninguna manera. Nosotros respaldamos al Tribunal y sus sentencias son inatacables y gozan del principio de definitividad, por lo que no hay manera de desatenderlas.

"Para nosotros esto es parte del régimen del Presidente que quiere estar amedrentando al Poder Judicial y a los órganos autónomos", dijo.

La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, aseguró que esperará el diagnóstico del área jurídica sobre las acciones contra el Tribunal, pues si bien sus sentencias deben cumplirse, la manera en la que hizo la sentencia es incorrecta.

"Tenemos que reconocer cuando un Tribunal actúa de manera correcta y cuándo no. Estamos a favor de la paridad, pero observamos que la sentencia como tal, en la ejecución, es incorrecta", dijo.

El coordinador de MC informó que durante la sesión de la Junta también quedó claro que la Cámara no tiene facultades para rechazar perfiles, como lo planteó el área jurídica sobre Sergio López Ayllón, de que el académico no cumple con la independencia, objetividad e imparcialidad por respaldar al INE, por lo que también se posterga su discusión.