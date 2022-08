Paran clases en Zacatecas tras narcobloqueos

La Universidad Autónoma de Zacatecas, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con su sede regional en Zacatecas capital, y el Instituto Académico del Mineral (IAM) fueron algunos de los que decidieron cerrar sus planteles para evitar poner en peligro a su comunidad académica.

"Con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, particularmente estudiantil, de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura, se suspenderán las actividades académicas presenciales este lunes 29 de agosto, realizándose de manera virtual", explicó la UAZ.

En el caso del Instituto Académico Mineral, ubicado en Fresnillo, el cierre fue total, pues se decidió que se postergaría el inicio de las clases hasta nuevo aviso.

"Alumnos, padres de familia, tutores y comunidad escolar. Derivado de las situaciones de inseguridad que se están presentando en nuestro municipio, y esperemos que mejore, en reunión con directivos se ha tomado el acuerdo de suspender el inicio de clases el día de mañana 29 de agosto, esperando poder dar inicio al ciclo escolar 2022-2023 el martes 30 de agosto", explicó el IAM.

Asimismo, también la secundaria Técnica Industrial "Niños Héroes", ubicada en Fresnillo, fue una de las que desde ayer avisó que no iniciaba clases por la violencia.

"Derivado de las situaciones de inseguridad que se están presentando en el Municipio de Fresnillo y con la esperanza de que la situación mejore, en reunión con directivos y jefe de región se ha tomado el acuerdo de suspender el inicio de clases el día de mañana (hoy) lunes 29, esperando poder iniciar el martes 30, por lo que les pedimos estar al pendiente", se informó.

Este lunes, el Alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, quien es hermano del Gobernador David Monreal, urgió al Estado y Federación asumir su papel contra bloqueos derivados de la disputa de cárteles en la entidad, y también se lanzó contra la titular de Educación estatal, Maribel Villalpando Haro.

"Que la autoridad federal asuma el papel, que resguarde a los ciudadanos, porque en esta disputa los ciudadanos quedan como rehenes y afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí está sembrado el miedo, lo que les digo a todos, no es privativo, desafortunadamente dicen Fresnillo, no es en Calera, yo respeto", expresó este lunes en conferencia matutina.

"Desde aquí le pido a Fiscalía General de la República (FGR), al Ejército, a la Guardia Nacional que resguarden, que brinden la seguridad, lo demás a mí no me corresponde informar qué fue lo que pasó o no pasó, la misma FGR debe informar al pueblo de Zacatecas de todos los bloqueos que ha habido".

Sobre el cierre de escuelas, Saúl Monreal insistió que le corresponde al Estado, a cargo de su hermano, opinar sobre este tema, porque no es de su competencia.

"Me decían ayer sobre la Educación, incluso tengo honores a la bandera, no me corresponde a mí, preguntemos al Estado, no tengo información, no soy autoridad estatal, menos educativa, hay que preguntarle a ellos su postura", enfatizó.

"A mí me preguntaron muchos (padres de familia), a mí como autoridad municipal ni siquiera han tenido la atención de decirme: señor Alcalde cómo ve. Falta criterio de Secretaria de Educación, vea ahorita, son los primeros que les corresponde estar informados, entiendo a la ciudadanía, pero si ellos (autoridades estatales) no dan certeza, comunicación, pues la responsabilidad es de ellos".

Los narcobloqueos en Zacatecas La noche de ayer fue el último narcobloqueo que se registró en esta entidad, luego que un tráiler fuera incendiado en la Carretera federal 45, a la altura de Rancho Grande, en Fresnillo, posterior a las 19:00 horas.

Registros de narcobloqueos

Durante el sábado, los bloqueos con vehículos incendiados se registraron en los siguientes puntos: