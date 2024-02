Discutirá SCJN inconstitucionalidad de cadena perpetua

CIUDAD DE MÉXICO .- La Suprema Corte de Justicia discutirá la próxima semana un proyecto que declara inconstitucional la prisión vitalicia, tema relevante para mantener el flujo de extradición de delincuentes hacia Estados Unidos.

El Ministro Alfredo Gutiérrez propuso a sus colegas resolver contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, que da la opción de imponer cadena perpetua al responsable de tres o más homicidios.

De aprobarse el proyecto, el Gobierno de México podría verse obligado a requerir al de Estados Unidos que no imponga prisión vitalicia a los extraditados, como ya se hace para exigir que no se les aplique la pena de muerte, por estar prohibida en la Constitución.

En su proyecto, Gutiérrez argumenta que la reforma de 2008 al artículo 18 Constitucional ya no permite la prisión vitalicia, pues se abandonó el concepto de readaptación social del sentenciado para asumir el de reinserción.

"La prisión perpetua, al anular de manera definitiva la libertad de una persona y suprimir toda expectativa de reinserción social, mientras que mantiene la noción del sentenciado como sujeto peligroso al que es necesario mantener recluido por el resto de su vida, menoscaba la dignidad humana", dice el proyecto.

"Medidas punitivas como la prisión vitalicia acaban por cosificar al sentenciado quien termina como objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual no habrá la necesidad de realizar medidas adecuadas para su reinserción, pues ésta nunca se dará", agrega.

El proyecto, que solo requiere seis de once votos para ser aprobado, va en línea con precedentes de la Primera Sala de la Corte, que desde 2011 estableció que la Constitución ya no permite que las personas sean etiquetadas como "delincuentes", "desadaptadas" o "peligrosas", y por tanto no se pueden agravar las penas en su contra por quienes son, sino solo por actos concretos.

La Corte atrajo este asunto en 2015, y lleva ocho años dándole largas, por lo que han pasado 19 años desde la última vez que el Pleno discutió el tema. El proyecto fue listado en 2019, retirado, y nuevamente listado en octubre pasado.

En 2005, la votación a favor de la cadena perpetua fue seis contra cinco, lo que permitió al gobierno abrir las extradiciones hacia Estados Unidos, luego de que, en 2001, la propia Corte las había frenado en una sentencia en la que sólo votaron ocho ministros, de los cuales cinco la consideraron inconstitucional.

Ninguno de los Ministros y Ministras que en esa época votaron el tema sigue en la Corte.

Juan Carlos Gámez Bernal, el acusado que promovió el amparo que se discutirá, fue condenado por participar en 2011 en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua.

Aun si gana el amparo, es probable que Gámez pasará el resto de su vida en la cárcel, pues el tribunal inferior responsable podrá volver a imponerle penas prolongadas, pero ya no expresamente la prisión vitalicia.