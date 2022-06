Suman cinco casos de viruela de mono en México

Los casos de viruela de mono en México ascendieron a cinco, de los cuales uno podría ser por transmisión comunitaria , y hay 14 sospechosos, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Apenas está en estudio el (caso) que podría no tener ningún antecedente de exposición externa, pero vamos a esperar el estudio. Todavía no sabemos si se descarta transmisión comunitaria o se confirma", indicó tras participar en la ceremonia del Día Mundial del Donante de Sangre.

El funcionario aseguró que la viruela símica no representa una amenaza grave para la salud pública porque tiene un mecanismo de propagación ineficiente y la enorme mayoría de los casos presenta una enfermedad autolimitada.

"Lo que tenemos es una enfermedad que lleva muchísimos años, más de 50 años que se conoce y que se ha presentado de una manera muy consistente. ¿Cómo se presenta? Casos aislados y pequeños brotes. En la región del centro de África donde es endémica a veces hay brote de 15 a 20 personas; en países no endémicos, que serían prácticamente todos los demás, se presentan brotes de dos, tres personas", explicó.

"Es más yo podría suponer que en México también se había presentado y no se había dicho nada. Es una mera suposición porque no tengo evidencia de que esto haya ocurrido, pero conociendo otras historias como Chikunguña, por ejemplo, no me extrañaría que fuera el caso"

Aseguró que a partir de la información en medios a nivel mundial y local sobre la enfermedad, ha habido mucho movimiento de compañías farmacéuticas que producen vacunas y antivirales para promocionar sus productos.