Condenan "burla" de AMLO sobre secuestro de funcionarios de Chiapas

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador expresó: "Pero lo mejor es que los liberen; si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos".

Inmediatamente después de sus dichos, el Presidente presumió que ya está a la venta un AMLITO parlante que repite frases como "lo que diga mi dedito" y "me canso ganso".

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, arremetió con groserías contra López Obrador. En el programa de Atypical Teve, el exsenador panista refirió que México no se merece a un titular del Ejecutivo como el actual.

"Eso es lo que es, un ca... que le están enseñando cómo están sufriendo estos pobres que están agachados, están sometidos, están sobajados, sus familiares están sufriendo, están secuestrados, son una autoridad y se hace el ca...diciendo ´los voy a acusar con sus papás, con sus abuelitos´, y luego sale su pin... muñequito ególatra (...) Ya no puede ser esto, no podemos soportarlo, no podemos aceptarlo, no podemos verlo como algo cotidiano.