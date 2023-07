Exhortan a FGR a informar sobre proceso contra titular del INM

CIUDAD DE MÉXICO

A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhortó a la FGR compartir también información sobre la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otras autoridades investigadas por su probable responsabilidad en lo sucedido.

Cabe destacar que el pasado 24 de abril la FGR presentó una acusación formal en contra de Francisco Garduño, por el incendio que causó la muerte de 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, tres meses después, la FGR no ha ejercido ningún tipo de acción penal contra el funcionario quien ha dicho que no renunciará al cargo y no tuvo ninguna responsabilidad en dicha tragedia, todo ello en medio de un proceso de militarización de las estaciones del INM y del endurecimiento de las políticas migratorias que incluyen aumento en las detenciones y deportaciones.

Se añade en el documento que la investigación de lo sucedido en Ciudad Juárez debe extenderse para revisar también muchas otras irregularidades en la gestión migratoria mexicana.

De 2018 a 2020, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación registró casi 547 millones de pesos pendientes de aclarar por parte del INM. Durante esta auditoría se revisaron 21 estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur.

"Todo parece indicar que la situación de la política migratoria mexicana es la peor en décadas y que en lugar de prepararse para enfrentar nuevos retos no puede ni siquiera resolver las necesidades de infraestructura y equipamiento básico".

"La improvisación, la torpeza y la falta total de escrúpulos y cuidado con los derechos humanos que caracterizan a esta administración, se advierte también la ausencia total de una estrategia para hacer frente a los desafíos de un repunte migratorio que por razones estructurales parece que se permanecerá por mucho tiempo", se argumenta en el punto de acuerdo.