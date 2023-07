Reglamento antitabaco 'está hecho con las rodillas'.-Frangie

"Yo creo que esa ley está hecha con las rodillas, desde que nace. Nace con las rodillas y se va a ir a los tobillos porque no está soportado en que si hay convenios con Cofepris, si no hay, cuáles son las especificaciones. Porque luego dicen que no puedes fumar en la calle, en frente de un restaurante, pero estás en la calle. Fue algo que se aventaron ahí (al tanteo), el Gobierno Federal", expresó el Alcalde.