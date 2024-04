Aprueban en lo general reforma para crear el sistema de Pensiones

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la reforma por la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como de los pagos de adeudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.

El dictamen se aprobó tras más de tres horas de debate, por mayoría de 252 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 212 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD, y MC, así como cuatro abstenciones.

El debate de retomó este lunes en punto de las 14:22 horas, luego de que el pasado miércoles la sesión quedó suspendida por un "error", cuando el dictamen a discusión era distinto al que había aprobado la Comisión de Seguridad Social.

Al inicio de la discusión, la diputada de Morena, Angélica Ivonne Cisneros Lujan, fundamentó el proyecto, y aseguró que "el dictamen tiene como objetivo que las trabajadoras y trabajadores puedan jubilarse al cien por ciento con el salario base que tenían al inicio de su entrada en labores".

En su oportunidad, las diputadas y los diputados José Juan Barrientos Maya, del PRD; María Fernanda Félix Fregoso, de MC; Yolanda de la Torre, del PRI; Éctor Jaime Ramírez, del PAN; , presentaron mociones suspensivas a fin de evitar la aprobación de un dictamen, que aseguraron, "busca desaparece los ahorros de los trabajadores".

"La semana pasada nos quisieron ver la cara, dicen que fue un error humano, un error humano es un punto, una coma, no el robo de 40 mil millones de pesos", denunció la legisladora Félix Fragoso.

Todas las mociones fueron rechazadas por las y los legisladores de Morena, PT, y PVEM.

Ya en el Debate, la diputada del PRD, Edna Díaz, aseguró que la propuesta no tiene reglas claras, no detalla quiénes integrarán el comité, y deja muchas lagunas sobre lo que pasará con las Afores activas e inactivas.

"La sesión de este lunes quedará en la historia como la ignominia legislativa, y quedará en la historia como las y los 263 legisladores sumisos al señor de Palacio: Hoy pretenden disfrazar de legalidad un verdadero atraco", denunció.

Mario Rodríguez, diputado de MC, dijo que el dictamen no cuenta con corridas actuariales del IMSS e ISSSTE a fin de visibilizar la cantidad de beneficiarios que se prevé, y consideró que la Consar debió tener un papel relevante.

"Sin reglas claras esto no es otra cosa que una promesa, una promesa futura en la que, si se tienen los recursos en ese fondo, se les dará la pensión prometida, y sino no", advirtió.

En defensa de la propuesta, el petista Gerardo Fernández Noroña, expuso que "la oposición defiende la reforma del PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras quienes se creyeron el cuento de que en cuentas individuales les iba a ir mejor, y hoy la gente que se pensiona reciba el 30%".

Agregó que los bancos tienen más de 6 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores, y de ese total solo 40 mil millones irían al Fondo de Pensiones para el Bienestar "para que a partir de 2027 los trabajadores comiencen a pensionarse con el 100 por ciento de su salario".

Tereso Medina, PRI, dijo que México está frente a una reforma que amenaza con despojar a millones de trabajadores de sus ahorros.

En su oportunidad, el diputado del PAN dijo que la iniciativa está mal, y puso como ejemplo: "¿qué pasa con el trabajador fallecido que no llegó a los 70 años? La prisa es mala consejera, también establece que avisarán un año antes de quitar los recursos".

El líder de Morena arremetió contra la oposición al asegurar que "nosotros representamos la transformación y ustedes representan la corrupción", y pidió a la ciudadanía confiar en las reformas aprobadas por el partido guinda.

"Te digo, trabajador de México, esta reforma te va a garantizar una pensión digna, te van a decir que no es cierto, que no es mentira, que es falso, esa es la campaña permanente, yo les digo que nosotros representamos no mentir, no robar, y no traicionar", sentenció.

Tras la votación en lo general, se prevé el desahogo de más de 130 reservas.