Critican a AMLO por preguntar si no hay "violación de género"

CIUDAD DE MÉXICO

"También una pregunta. ¿Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género o el género es nada más es femenino?", preguntó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 9 de agosto en Palacio Nacional.

Tras sus dichos, usuarios de redes sociales criticaron las expresiones de López Obrador sobre la violencia política de género e incluso le recomendaron un curso de género.

"Chale y qué opinan las ´dueñas del feminismo´ seguidoras del líder moral?", expresó Alessandra Rojo de la Vega, feminista y exdiputada local.

"No no no NOOOOO!! JAJAJAJA Ahora si se la volooooó!!! El Presidente MÁS FEMINISTA DE LA HISTORIA!!!! Jajaja es que esta sí quedará en su Top 3 del sexenio JAJAJAJA Es que de verdad, a reír para no llorar, en un país donde asesinan a miles de mujeres...", escribió el abogado José Manuel Azpiroz.

"No presidente, no existe violencia de género ´machín´", dijo la usuaria @HundMati.

"En el país con más feminicidios el Presidente se burla de la violencia de género... por eso estamos como estamos", expresó la usuaria @hamal320.





"1. ¿Está en una situación históricamente de desventaja? NO

2. ¿Pertenece a un grupo vulnerable? NO

3. ¿Recae en una categoría sospechosa? NO.

"La respuesta es NO, señor Presidente", le dijo Anahí Benítez.