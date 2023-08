Los grandes beneficios de la natación

Al nadar se involucran prácticamente todos los músculos del cuerpo, lo cual es benéfico físicamente hablando. Sin embargo, no es el único impacto que se tiene en el organismo y la nadadora en aguas abiertas Patricia Guerra, explica por qué.

La experimentada nadadora, que el mes pasado impuso récord mundial en el cruce al Estrecho de Gibraltar, destaca que este deporte acuático incide en los aspectos emocional y cognitivo de las personas que la practican ayudándoles a tener un mejor estilo de vida.

"La natación es uno de los deportes más integrales, más nobles y uno de los que mayor beneficio le trae al ser humano. Si supiéramos todos los músculos que estás moviendo cuando nadas en una alberca, deja tú en aguas abiertas (donde las corrientes imprimen más resistencia).

"(Son muchos) los beneficios cognitivos que trae la natación, cómo conectas los dos hemisferios y debes tener una coordinación perfecta, independentemente de que estás moviendo todo el cuerpo y activándote de una manera totalmente saludable", expone Guerra, quien nada en alberca y en aguas abiertas desde hace más de dos décadas.

La también empresaria y conferencista dice que nadar es una actividad que otorga ciertas herramientas para sortear la vida diaria, pues tanto en la alberca y las aguas abiertas como en la existencia del ser humano se debe mantener la concentración y tomar decisiones.

"Hay muchas herramientas y recursos que te dan las aguas abiertas; hay una similitud entre cruzar el Canal de la Mancha y el de la vida que todos vivimos. En los dos hay muchísimas cosas que con muy parecidas y al final del día, con los recursos que se tienen es como se enfrentan la vida y las aguas abiertas.

"Siempre esa similitud fue algo que me dejaba muy claro que lo que hacía era lo mismo que hacía en mi vida, y se trataba de dar soluciones, de nunca perder el sueño de vista y seguir hacia adelante, siendo mamá, esposa, empresaria y realizando cualquier labor", apunta la nadadora.

Muchas mujeres podrían estar renuentes a practicar la natación y sobre todo en aguas abiertas, por los impactos que los químicos de la alberca o la sal del mar tienen en la piel y el cabello, pero Guerra considera que si se tiene disposición y seguridad, el cuidado de la dermis se hará sin mayores problemas.

"Se trata de venir a ser felices y voy a seguir nadando toda mi vida y eso me exige un cuidado diferente y hacer cosas extras que estoy dispuesta a hacer. Cada que entro a nadar estoy donde más me gusta estar y eso implica que debo tener otras actividades, a lo mejor diferentes a otra mujer que hace otra cosa. Lo asumo, lo hago, no pesa ni me cuesta trabajo", asevera Guerra.

Los beneficios de la natación