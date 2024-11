Laura Imelda excusó a Sheinbaum por 'desaire' a Lemus

Por: Agencia Reforma

Noviembre 15, 2024 - 08:20 p.m.

GUADALAJARA, Jalisco.- Ante la negativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de recibir al Gobernador electo, Pablo Lemus, la Alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, afirmó que no se trató de ningún "desaire" y aseguró que hay voluntad por parte del Gobierno Federal por atender los asuntos de Jalisco.

"Yo he visto un trato muy respetuoso, yo no creo que tenga nada que ver con un desaire, ella está atendiendo los tiempos y ordenando su agenda. Estoy segura que más de alguna vez habrán tenido comunicación, entonces lo del encuentro se va a dar, yo no le daría ese matiz", apuntó.

"Sí creo que hay mucha voluntad tanto del Gobernador electo, como de parte de la Doctora para trabajar de manera armónica, y eso hay que priorizarlo", afirmó.

Durante conferencia de prensa matutina, el pasado 14 de noviembre, se le preguntó a Sheinbaum si recibiría a Lemus, sin embargo, la Mandataria mencionó que no tendría ningún encuentro con él hasta que asumiera su cargo hasta que este ocupara formalmente su cargo el próximo 5 de diciembre.

Estos hechos también provocaron incertidumbre actores de la iniciativa privada como el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López y el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts.

Ambos señalaron que pareciera estar en juego la designación del presupuesto Federal para proyectos que están previstos en la Entidad, por ejemplo, obras complementarias de la Línea 4 del Tren Ligero, la Línea 5 del Tren Ligero, el saneamiento del Río Santiago.

Al respecto, Pérez Segura dijo que no veía un riesgo en la asignación de recursos para la ejecución de estas obras.

"No creo porque además el presupuesto (federal) de este año se podría estar aprobando la segunda semana de diciembre, así son los tiempos cuando hay un cambio de administración del Ejecutivo federal", señaló.

"Además, sabemos que pláticas ha habido, entiendo que ha habido diálogo con dependencias y con colaboradores, entonces solo faltaría el encuentro final con Ejecutivo estatal una vez que tome funciones y nuestra Presidenta de la República, y estoy segura de que va a fluir todo", aseguró.