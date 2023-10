Fideicomisos de PJ solo eran "guardaditos" de ministros: Sheinbaum

CUERNAVACA, Mor

Así respondió luego de que hoy se cumplieron tres días de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial, y realizaron paro de labores para inconformarse con la disposición presidencial.

Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con medios de comunicación, previo al evento que tendrá en Jiutepec para la toma de protesta de los Comités de defensa de la transformación.

Ante el cuestionamiento sobre la eliminación de los fideicomisos, apuntó que estos eran de la "parte alta del Poder Judicial" para sus propias prestaciones.

Afirmó que con ese recurso podrían apoyar con becas a los estudiantes o en temas de salud, por lo que desde su punto de vista no tienen razón de existir.

"Fiscal Uriel Carmona me amenazó"

La exjefa de gobierno de la CDMX también se refirió al caso del fiscal Uriel Carmona Gándara y afirmó que el servidor público cometió delitos que le tocó denunciar en noviembre del año pasado.

"Un delito que es muy doloroso, muchos hablamos del tema de los feminicidios, pero cuando se trata de hacer justicia entonces escondemos la mano; aquí de lo que se trata es que un fiscal está para dar justicia, pero en este caso dijo fue al revés por qué los que se hizo fue esconder a todos ustedes un feminicidio permanentemente", señaló la virtual candidata a la presidencia de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista para varios medios de comunicación afirmó que el caso de Ariadna fue un feminicidio y gracias a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, participó en el proceso por que así lo pidieron los padres, es que pudo detener a los responsables de este feminicidio y a quienes trataron de encubrirlo; pero lo que no puede ocurrir en este país, insistió es que quien procure la justicia sea un encubridor eso quedó al descubierto.

Dejó en claro que lo que está pasando es que el Poder Judicial defiende a los encubridores y refirió que sostendrá sus declaraciones pese a las amenazas que ha recibido por parte del fiscal, Uriel Carmona Gándara.

"Yo voy a decir la verdad porque me corresponde como funcionaria pública, como persona, como ciudadana y más como mujer. No me explico cómo es posible que haya regresado el fiscal a Morelos para seguir procurando la justicia", concluyó.