Advierten riesgo de que deuda toque mayor nivel desde 2008

CIUDAD DE MÉXICO

En el Paquete Económico 2024 se plantea que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda pública en su medida más amplia, represente 48.8 por ciento del PIB, con un estimado de crecimiento económico de entre 2.5 y 3.5 por ciento.

Sin embargo, analistas del sector privado han señalado que el crecimiento económico podría ser de 1.7 por ciento, en tanto que prevén que el tipo de cambio será de 18.50 pesos por dólar, en lugar de las 17.60 unidades proyectadas para el cierre de 2024 y, de cumplirse estas previsiones, la deuda alcanzaría un nivel equivalente a 51.8 por ciento del PIB, el mayor desde 2008, año desde el que existe registro, de acuerdo con México Evalúa.

Además, el nivel de deuda sería incluso mayor al alcanzado en 2020, cuando llegó a 51.6 por ciento del PIB como efecto de la pandemia de Covid-19.

En el caso del tipo de cambio, se ha observado que el "superpeso" se está quedando atrás, por lo que sería mayor a 17 pesos por dólar en 2024, proyectó Jorge Cano, investigador del programa Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

"Con 18.50 pesos por dólar se incrementa ese valor del tipo de cambio y, obviamente, también la deuda en monedas extranjeras se revalorizaría y elevaría el peso de la deuda", señaló en conferencia.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, sostuvo que el País está manejando una política fiscal expansiva, contraria a la planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que consiste en endeudarse más pese a que existen tasas más altas como medida ante la elevada inflación.

"Eso significa que en lugar decir 'subió la tasa de interés, yo no me endeudo tanto', es una política fiscal que dice 'subió y yo me endeudo más'. Al demandar recursos líquidos de la economía, que además el Gobierno federal no demanda poquitos, demanda muchos, presiona más a la tasa de interés.

"Recordemos que además el Gobierno se endeuda más internamente, en la economía mexicana. ¿Qué va a suceder? Las empresas van a enfrentar tasas de interés más altas, podría incluso poner a algunas pymes en riesgo de quiebra", resaltó.

Aseguró que esto sería un riesgo de la política fiscal expansiva que está planteando el Gobierno federal para el próximo año; es decir, un aumento de la demanda agregada por un aumento del gasto público.

"La propuesta del Gobierno es encarecer todavía más las tasas y eso no va a ayudar ni a las familias ni a la actividad económica", afirmó.





Además, consideró que es "muy peligroso" que el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señale que el endeudamiento no debe preocupar a los mexicanos.

"Siempre pone un indicador donde señala que no ha aumentado mucho en puntos del PIB el endeudamiento. Yo quisiera decirle: han crecido poco los ingresos. Sus ingresos no crecen mucho, Secretario, y la tasa de interés, sale mucho más caro endeudarse ahora.

"Entonces, la comparación con otros sexenios no me parece justa, cuando sus ingresos crecen poco y cuesta tanto endeudarse; no está en las mismas circunstancias de capacidad de pago", aseveró.