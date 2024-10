Batea Sheinbaum a Oposición; 'yo hablaré con el pueblo'

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó reunirse o dialogar con la Oposición, más allá de los gobernadores, pues dijo que para eso está la Secretaria de Gobernación y que ella dialogará con el pueblo.

"La secretaria de Gobernación ahí está para cualquier tema. Personalmente, yo voy a estar dialogando con el pueblo de México, viendo a todo el País", afirmó.

"Desde mi perspectiva, para eso está la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez). Ella tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua. Hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie", insistió en rueda de prensa junto con el Gobernador panista Mauricio Kuri.

Sheinbaum dio una rueda de prensa con medios locales y, aunque resaltó que a 12 días de tomar el cargo visitó un estado gobernado por la Oposición, rechazó que vaya a haber una relación más cercana con la Oposición de la que hubo en el Gobierno del ex Presidente López Obrador.

La pregunta fue si la relación sería mejor que la que tuvo el tabasqueño.

"Yo tengo la responsabilidad de cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de Gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida. Y la relación con la Oposición tiene que ver con ese proceso democrático", sostuvo antes de dar el inicio a los estudios preliminares para construir el tren México-Querétaro, un proyecto planteado en la Administración de Enrique Peña Nieto, incluso licitado, pero que fue suspendido por el escándalo de corrupción de la "Casa Blanca".

"El Gobierno en su esquema trabajará con lo que se tenga que trabajar para la gobernabilidad del País. Y con los gobernadores hay que trabajar, eso sí. Mientras haya una relación de respeto, siempre trabajaremos juntos, independientemente del origen político de donde vengamos", señaló.