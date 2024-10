Sheinbaum descarta creación de planta nuclear

Al manifestar que "no soy muy pronuclear", la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a impulsar la construcción de alguna planta nuclear y, en cambio, indicó, se buscará crecer en materia de generación eléctrica con fuentes de energía renovables.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que, si bien las plantas nucleares no expulsan emisiones de gases de efecto invernadero que originan el cambio climático, tienen otros riesgos.

Destacó que la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz, "opera muy bien" y con los máximos estándares de calidad y seguridad.

"No soy muy pronuclear, porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales, no emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos planteado crecer con nuclear".

"Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados con gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos y, por otra parte, de fuentes de energía renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar la generación pública y privada en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la Cuarta Transformación", dijo.