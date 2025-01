Jueces señalan que Tribunal Electoral se asume por encima de la SCJN

Integrantes del Comité de jueces y magistrados del Colectivo Artículo 41 señalaron que el Tribunal Electoral (TEPJF) se asume por encima y fuera de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego que el Tribunal instruyó al Senado a realizar la insaculación pública de los aspirantes para los cargos de jueces, ministros y magistrados que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF),

En la conferencia de prensa, el magistrado Juan José Olvera López expresó que el TEPJF está ignorando que el Máximo Tribunal del país en el PJF es la Corte y el Tribunal Electoral es la última instancia en materia electoral.

"Pero en este conflicto lo que se tiene que resolver es si el tema sólo es electoral o también implica otras materias ese es el debate, el Tribunal Electoral en este conflicto es parte.

"Y se está asumiendo como una institución que está al margen de la competencia, por encima o fuera de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está ignorando este procedimiento porque con este proyecto pretende abrir un camino paralelo de cumplimiento de su sentencia", aseveró.

Olvera resaltó que el Tribunal Electoral está asumiendo que eso no le importa, incluso lo dice en su proyecto, eso es al margen, porque deben respetarlo, tanto los aquí obligados, como los que emitan resoluciones que pudieran acompañar en este caso al Comité Electoral que no quiere cumplir. A la Suprema Corte le está diciendo "no me interesa lo que tú quieras resolver, se tiene que cumplir mi sentencia".

Reiteró que otra de las ilegalidades del proyecto aprobado por el TEPJF altera las reglas previstas en el artículo 96 constitucional reformado, el cual establece que cada poder puede o no proponer candidatos a cargos de elección judicial.

El magistrado señaló que con este cumplimiento sustituto está diciendo, "mira, como no pudiste hacer tu examen, ahora que el Senado haga, la selección de candidatos, sin examen, dale la lista Senado a la Corte, para que la Corte cumpla con la formalidad de mandar las propuestas que resulten, las que sean'".

Abundó que, aunque no le guste al Tribunal Electoral, debe reconocer que por lo menos es un hecho, el juez de distrito está igual que ellos, están en la misma posición, son tribunales de la misma jerarquía y supeditados a la Corte.

"El Tribunal Electoral tiene que entenderlo, y me refiero ahora a los juzgadores, porque algunos de ellos son compañeros de carrera, algunos no pudieron hacer carrera y encontraron espacio ahí, y el juez de distrito, muchos de ellos somos compañeros", puntualizó.