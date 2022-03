Señala SRE que armeros de EU subestiman argumentos de México

"Habría que tomar (la respuesta) con optimismo pero con mucha cautela, sin triunfalismos, uno lee los documentos y parecería que están subestimando los argumentos de México, parecería que se escudan en esta idea de que la información de trazabilidad, lo que hemos platicado que el número de serie de las armas se puede rastrear hasta el lugar de venta, persona que compra, línea de distribución, lugar de fabricación y fecha, pareciera que se escudan en esta idea de que nadie podrá tener esta información", comentó.

"Como si olvidaran que es el Gobierno de México, y como si olvidaran que en la etapa de producción de evidencia el Gobierno de México, como demandante, le podría pedir al juez que le pida a las empresas que nos cuenten sobre la información de trazabilidad, qué tanto saben de la presencia de sus productos en manos de los criminales en México".

Agregó que las empresas pidieron dos semanas más de plazo para presentar sus respuestas a los argumentos de México, por lo que esperaban una respuesta mucho más robusta, incluso con escritos de "amigos de la corte", pero no fue así.

"Las empresas tenían una segunda oportunidad para referirse al señalamiento respecto a la negligencia en la forma como conducen sus operaciones comerciales y no se refirieron a eso", destacó.

"No solo no se refieren a la forma como conducen sus negocios, sino que dicen 'no es nuestra culpa, es la culpa de los criminales que compran nuestras armas y de los criminales que generan daños en México', y es muy interesante porque de alguna forma las empresas a las que demandamos manifiestan por escrito que están enteradas que sus productos son comprados por organizaciones criminales".

Celorio recordó que el 12 de abril será la siguiente audiencia, en donde el juez deberá determinar si es viable la demanda de México.

"Confiamos en que una decisión fundada en derecho el juez nos permita continuar ya la discusión del fondo de nuestra demanda", dijo.