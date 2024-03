Paraliza violencia la Semana Santa

Chiapas.- La violencia en el sur de México ha paralizado la Semana Santa en Chiapas. La entidad, sumergida en una crisis de inseguridad a causa de la disputa entre grupos del crimen organizado, inició la semana con el asesinato de seis personas a balazos en el municipio de Pantelhó, en los Altos de Chiapas, y con un enfrentamiento armado en plena carretera en los alrededores de la capital. El camino entre Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla amaneció el lunes bajo fuego. Un cruce entre criminales que duró unas tres horas dejó al menos dos muertos. Las imágenes que circularon mostraban una decena de coches en llamas o completamente calcinados, además de transportes que llevaban pasajeros afectados por la balacera. Los vecinos optaron por quedarse encerrados en sus casas y la Iglesia católica anunció que las parroquias de la zona suspendían las actividades previstas o realizarían las misas por teleconferencia para evitar poner en riesgo a los feligreses.





COMPLEJA SITUACIÓN

Chiapas atraviesa actualmente una situación compleja por la presencia de grupos como el Cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, además de facciones simpatizantes y otros grupos locales que se disputan la plaza. Ese cruce ha impulsado la violencia en varios municipios en el Estado. Este lunes tocó a las afueras de la capital de la entidad, a unos 33 kilómetros. "Luego de conocer la noticia criminal, elementos del grupo interinstitucional e interdisciplinario arribaron al tramo carretero Tuxtla Gutiérrez - Ocozocoautla, a la altura del crucero denominado ´de la muerte´, donde se encontraron varios vehículos siniestrados, dos personas sin vida y una lesionada que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica", señaló la Fiscalía estatal en un comunicado.





REPORTAN SUCESO

Los vecinos de la zona reportaron lo sucedido desde las cuatro de la mañana hasta pasadas las siete horas. Algunos se resguardaron en sus casas, otros que viajaban por la carretera, grabaron las impactantes imágenes que luego circularon por redes sociales. Un cementerio de coches y un reguero de balas podían identificarse en los videos, e incluso en algunas fotografías alcanzan a verse los cuerpos sin vida arrojados sobre la ruta. A pocos kilómetros del sitio donde se reportó la balacera, este martes las autoridades encontraron un vehículo completamente calcinado con el cuerpo de una persona sin vida dentro, aunque de momento no lo han vinculado al episodio del lunes.

En Pantelhó, un grupo de miembros del patronato de agua y de la agencia rural del barrio Los Naranjos, que acudió el lunes a revisar un manantial del que se surtía, fue atacado a balazos presuntamente por sicarios de una agrupación local. Los medios locales reportaron que otras tres personas fueron heridas en el enfrentamiento. En esa misma región, habitantes de 86 comunidades anunciaron el sábado pasado que allí no se realizarían las elecciones previstas para el 2 de junio ante la falta de seguridad para llevarlas a cabo y, en lugar de eso, acordaron formar un consejo municipal para que gobierne los próximos tres años.





OLA DE VIOLENCIA

En medio de la ola de violencia, y en una semana clave para la Iglesia católica, la Arquidiócesis de Tuxtla emitió un comunicado para anunciar que la Parroquia San Juan Bautista - Ocozocoautla cancelaba sus actividades este lunes. Además emitieron la misa de Eucaristía por redes sociales, para que los seguidores no salieran de sus casas. "Pedimos a todo el pueblo de Ocozocoautla estar en oración para que reine la paz y no la violencia", puntualizaron. No es la primera vez que las instituciones religiosas cierran las puertas ante la violencia. En febrero, al menos 10 municipios de ese Estado sufrieron la reducción o suspensión de actividades a causa del avance del crimen organizado.





Factores preocupantes

- Unos factores preocupantes que se entremezclan con la migración y las mafias que manejan el tráfico de gente en un Estado por donde entran miles de personas cada mes

- Este martes, 44 migrantes de Cuba, Haití, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Senegal, Congo y Mali "fueron localizados en el interior de un camión de pasajeros con fines de ser transportados a otra ciudad, a cambio de una cantidad de dinero", según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado

- El panorama pintado por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lo detalla de manera contundente

- La institución religiosa aseguró en un mensaje enviado el domingo pasado que están viendo a las comunidades desangrarse "en medio de la cruel guerra desatada por los cárteles disputándose el territorio, sus enfrentamientos, los ajustes de cuenta, las extorsiones, levantones, el secuestro de las comunidades"

- Hacen un llamado a las autoridades a atender la situación y garantizar la seguridad de las poblaciones: "Las amenazas son latentes y la impunidad campante, en tales circunstancias, no hay condiciones para las elecciones".