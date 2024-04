INE alista set del segundo debate presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista el set del segundo debate presidencial, que se realizará el próximo domingo 28 de abril en Estudios Churubusco.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que la meta es que no haya errores ni fallas técnicas durante el debate, como ocurrió en el primer ejercicio.

"Si nosotros no estableciéramos como garantía esto, estaríamos haciendo una confesión de que queremos errores. Así no es. Estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y no existencia de errores, lo otro sería desastroso aceptar que de entrada piensas que puede haber errores", señaló previo al recorrido.

La Presidenta también garantizó la veracidad de las preguntas videograbadas que serán utilizadas en el segundo debate presidencial, al asegurar que no hay manipulación.

"No hay manipulación por parte del Instituto de ninguna pregunta, más estas que son grabadas, que son la garantía. Sin embargo, esta conversación pública corresponde a sus posturas (de partidos), a sus estrategias de campaña, pero la tranquilidad que da el instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas y con eso estamos caminando con todas las representaciones de las candidaturas", sostuvo.

En tanto, aseguró que el padrón electoral y la lista nominal están garantizados por el INE en este proceso electoral.

"El padrón electoral y la lista nominal tiene la permanente vigilancia de los partidos políticos de nuestro país. Los siete partidos políticos de carácter nacional están conformados en este Comité Nacional de Vigilancia que además establece los criterios para que se incorporen mexicanos y mexicanas al padrón electoral y nuestra lista nominal", apuntó.

Las candidaturas estarán de pie en el set del debate, y de frente estarán colocados los dos moderadores.