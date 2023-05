Secuestran a 50 migrantes en SLP

José Luis López, líder en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dijo que la desaparición ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada de ayer a la altura del poblado de San Pablo, en Matehuala, donde está el considerado tramo del terror.

Reportó que las víctimas viajaban en un autobús de la empresa "Heva Tours", el cual partió desde Tapachula, Chiapas, y tenía como destino final Monterrey, Nuevo León, pero fue abordado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo.

"El transportista se dio cuenta que su camión fue desviado de la ruta en un pueblo que se llama San Pablo, por Matehuala, se sale de la ruta de la carretera 57, se mete a ese pueblo, se pierde como 30 minutos, y vuelve a regresar a la carretera, y dejan abandonado el camión entrando a los límites de Nuevo León, ahí abandonan el autobús sin gente", dijo a Grupo REFORMA.

"A las 4:00 de la madrugada de ayer le hablan al transportista de uno de los teléfonos de los operadores, diciendo que eran del Cártel del Golfo, le piden mil 500 dólares por persona para liberarlos. El transportista dijo que no podía juntar ese dinero, que les ofrecía solo lo del flete, pero no lo aceptaron, quedaron de volver

López aseguró que los migrantes, entre ellos salvadoreños y venezolanos, cuentan con su permiso para transitar legalmente por el País.

"Después de esa llamada, ya no han vuelto a llamar. Ninguna autoridad se ha comunicado con él, nada más puso su denuncia en el 911, y es todo lo que se ha tenido, es por medio mío que he estado avisando a las autoridades, pero las autoridades no se han comunicado con el transportista, ayer que hablé a Guardia Nacional no sabían nada", añadió.

"Hasta ahorita no he visto las patrullas nuevas, de los carros de lujo, los camaros y mustangs, no los he visto".

La Fiscalía de San Luis Potosí aseguró que colabora con la indagatoria, aunque el autobús desapareció en Galeana, Nuevo León, y no en la entidad.

"Durante el transcurso de este día, martes 16 de mayo, autoridades regiomontanas informaron a sus colegas de San Luis Potosí que había sido encontrada tal unidad, que al parecer transportaba personas migrantes", dijo la autoridad ministerial.

En respuesta, el titular de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, afirmó que la Guardia Nacional confirmó que el plagio ocurrió en San Luis Potosí.

"De este lado, la policía estatal Fuerza Civil ha logrado localizar a cielo abierto y auxiliar a varias personas extranjeras que en primeras entrevistas confirman esta información (el lugar de los hechos) y quienes habrían logrado ponerse a salvo escapando de sus captores y saliendo de San Luis internándose en territorio de Nuevo León".